El Presidente acomp graduaci n primera promoci n colegio Evelyn Abuchaibe La Playa Barranquilla. Becas Sergio Arboleda garantizan estudios superiores.

El Presidente Abelardo De La Espriella estuvo presente este sábado en la ceremonia de graduación de la primera promoción del colegio Evelyn Abuchaibe de Daes. Este evento marcó un hito significativo en la corregimiento de La Playa, donde la institución educativa, donada por la familia Daes en alianza con la Alcaldía de Barranquilla, celebró a sus primeros egresados.

Compromiso Con La Educación En La Playa

Abelardo De La Espriella describió a la localidad como una tierra de familias humildes, trabajadoras y llenas de sueños que encuentran en la educación la oportunidad para transformar sus vidas. El mandatario subrayó que tuvo el privilegio de compartir con 18 jóvenes que culminan una etapa decisiva de sus vidas y comienzan a escribir un nuevo capítulo de sus historias.

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La ceremonia resaltó el esfuerzo colectivo por brindar acceso real a una educación de calidad. Los estudiantes han recibido formación de maestros bien preparados, con una enseñanza rigurosa y formación en idiomas. Además, el colegio cuenta con acceso a las nuevas tecnologías, preparando a la juventud para enfrentar con confianza los desafíos del mundo en el que les corresponde vivir y trabajar.

Becas Universitarias Para Los Graduados

Como parte del modelo de colegio que quiere implementar en su Gobierno, el Presidente anunció que 5 de los 18 estudiantes graduados tienen garantizada su educación en educación superior en la Universidad Sergio Arboleda. Esta decisión concreta demuestra la voluntad de cerrar la brecha entre la educación básica y el acceso a la universidad para los sectores más vulnerables.

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La beca cubre el 70 por ciento de la matrícula a los mejores promedios de las pruebas Saber. Este porcentaje significativo está diseñado para premiar el excelencia académica y el esfuerzo sostenido de los estudiantes durante su trayectoria escolar. El logro de buenos puntajes en estas evaluaciones se convierte en la llave principal para acceder a la financiación parcial de sus estudios superiores.

Responsabilidad Compartida En El Financiamiento

El Presidente Abelardo De La Espriella aclaró la estructura financiera restante para asegurar la equidad en el acceso. El otro 30 por ciento lo asumen todos, como declaró el mandatario, indicando un compromiso compartido entre las instituciones y la comunidad. Este modelo busca que la familia, el Estado y las aliadas asuman juntos la responsabilidad de financiar la formación superior.

El acto concluyó con el deseo de que los jóvenes encuentren el verdadero propósito de la vida. La meta final es que sean felices y hagan felices a quienes los aman, trascendiendo el éxito académico para impactar positivamente en su entorno social y familiar durante los próximos años.