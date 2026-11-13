President Abelardo de la Espriella meets Andi President Luz Stella Murgas to strengthen business-government ties

President Abelardo de la Espriella met Luz Stella Murgas, the new head of Andi, to discuss economic challenges and the need for public-private cooperation in Colombia.

El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo su primera reunión oficial con Luz Stella Murgas, quien asume como la nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ( Andi). El encuentro tuvo lugar desde el avión presidencial y marcó el inicio de una alianza estratégica entre el Ejecutivo y el sector industrial más importante del país.

Durante la cita, ambas partes coincidieron en la urgencia de fortalecer la colaboración interinstitucional para atender las demandas de la población y dinamizar el desarrollo económico nacional. Abelardo de la Espriella hizo un reconocimiento explícito a la trayectoria profesional de Murgas, destacando su llegada a la dirección del principal gremio industrial de Colombia como un momento significativo para la entidad.

Also read Abelardo de la Espriella justifica el uso de prendas militares en “honor a las tropas”

Reconocimiento mutuo y visión estratégica

El mandatario presidencial expresó su satisfacción por la presencia de una mujer en la dirección de la Andi, elogiando especialmente las condiciones humanas, intelectuales y profesionales de Luz Stella Murgas. Abelardo de la Espriella manifestó su plena confianza en que la nueva dirigente, junto con los industriales y el Gobierno Nacional, contribuya eficazmente a sacar adelante al país en medio de un contexto político y económico complejo.

Por su parte, Luz Stella Murgas agradeció al Jefe de Estado y subrayó la necesidad imperiosa de sumar esfuerzos y construir acuerdos políticos y económicos robustos. Murgas afirmó que el sector empresarial se encuentra listo para continuar contribuyendo a la resolución de las necesidades reales de los colombianos, posicionando a la Andi como un actor clave en la gestión pública.

Advertisement

Primer mujer frente al gremio industrial

Luz Stella Murgas llega a la presidencia de la Andi tras haber liderado durante varios años Naturgas, el gremio que representa a la industria del gas natural. Su designación representa un hito histórico al ser la primera mujer en ocupar la dirección de la organización que congrega a los principales industriales del país. Este cambio en la lideresa se produjo tres días después de que la junta directiva de la Andi eligiera formalmente a Murgas como su nueva máxima autoridad.

Antes de la reunión presencial, Abelardo de la Espriella ya había pronunciado su apoyo público a través de su cuenta personal en la red social X. En esa publicación, el presidente deseó éxito en la gestión de Murgas y resaltó la importancia fundamental del empresariado para la economía nacional, describiendo las expectativas que el gobierno tiene sobre este sector estratégico.

Desafíos económicos y agenda legislativa

Murgas asume su cargo en un momento crítico caracterizado por la presencia de un nuevo Gobierno, la tramitación en el Congreso de la Ley de Rescate Económico y el inicio de la mesa de concertación para el salario mínimo. En una entrevista con EL COLOMBIANO, la nueva presidenta defendió la independencia institucional como principio rector para mantener el diálogo constructivo con cualquier administración, independientemente de su orientación política.

Además de abordar la gobernanza, Luz Stella Murgas explicó públicamente por qué no anticipará una cifra específica para el incremento del salario mínimo del año 2027. Murgas se refirió al régimen de estabilidad para grandes inversiones incluido en la reforma económica y advirtió que, sin crecimiento sostenible, los esfuerzos para ordenar las finanzas públicas serán insuficientes.

Advertisement

Compromiso con la inversión y el empleo

Abelardo de la Espriella reiteró su convicción de que Colombia necesita un sector empresarial fuerte capaz de impulsar la inversión extranjera y directa, generar empleo formal y contribuir al crecimiento económico de la Nación. El presidente expresó su confianza en que la cooperación efectiva entre el sector público y el privado permita construir un país con mayores oportunidades y prosperidad para todos los ciudadanos.

La reunión consolida un eje de trabajo entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y el liderazgo de Luz Stella Murgas, estableciendo una base de diálogo técnico y político. Ambos actores coinciden en que la estabilidad macroeconómica y la colaboración activa son esenciales para superar los desafíos estructurales que enfrenta la economía colombiana en la actual coyuntura.