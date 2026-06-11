President Petro Faces 11 Investigations in the Chamber's Commission for Suspected Political Participation

President Petro is facing 11 investigations in the Commission for Accusation of the Chamber for suspected political participation in the current election process. The investigations were initiated by the Commission for Accusation of the Chamber, led by Gloria Arizabaleta, who is also a member of Petro's political party, the Pacto Histórico. The investigations aim to determine if Petro has engaged in any political activities that could influence the election outcome.

Presidente Petro afronta 11 investigaciones en la Comisión de Acusación de la Cámara por presunta participación en política en estas elecciones. Foto Presidenciapolítico a escasos días de la segunda vuelta generó la suspensión que quiso hacer la presidenta de la Comisión de Acusación, Gloria Arizabaleta , al presidente por posible participación en política.

Tras las reacciones de distintos sectores señalando que ella no tiene esta competencia sino el Senado, después de que la célula de la que hace parte ponga a consideración de la plenaria de la Cámara la respectiva acusación, la congresista pidió a la sala plena de la misma que se pronuncie. La Comisión de Acusación de la Cámara lleva más de 11 investigaciones al presidente Petro por participación en política en el presente proceso electoral a favor del candidato del oficialismo, Iván Cepeda.

Arizabaleta, quien tiene a su cargo algunos de esos expedientes, decidió adoptar una medida cautelar suspendiendo al mandatario, hecho inédito en el caso de un presidente, hasta que se lleve a cabo la segunda vuelta el 21 de junio entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, con el propósito de prevenir que participe en política aprovechando su cargo. El siguiente paso que Arizabaleta tenía en mente era entregar el auto de acusación contra el jefe de Estado al presidente del Senado, Lidio García, para que lo pusiera a consideración de la plenaria y si eventualmente era aprobado por la mayoría, fuera suspendido ojalá el lunes o martes de la próxima semana.

Sin embargo, exmagistrados y expertos constitucionalistas coincidieron en que lo que pretendía hacer Arizabaleta es contrario al procedimiento establecido en la Constitución para investigar y sancionar al presidente de la República en un juicio político o penal. En ese sentido, el exministro Luis Felipe Henao denunció ante la Corte Suprema de Justicia a la representante Arizabaleta por el delito de prevaricato.

Mientras que el ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó que la Constitución establece un procedimiento para los procesos que involucran al presidente de la República, en el que la Comisión de Acusaciones cumple una función de instrucción, la plenaria de la Cámara actúa como ente acusador y es el Senado el único órgano facultado para determinar una eventual suspensión.

‘Una sola representante a la Cámara no puede suspender al presidente de la República. El único ente que puede hacerlo es el Senado en pleno’, afirmó Benedetti. En tanto que el presidente del Senado, Lidio García, reaccionó: ‘No hagamos política con la ley ni con la Constitución colombiana. El proyecto de decisión que ha conocido la opinión pública es abiertamente ilegal e inconstitucional’.

Añadió que ‘la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara no tiene competencia para suspender al presidente de la República. Su rol se limita a investigar, practicar pruebas y presentar un eventual proyecto de acusación ante la plenaria de la Cámara, según lo previsto en la Constitución’, señaló.

Con la marea de reacciones en contra, la representante Arizabaleta ajustó el Auto 003 del 10 de junio de 2026, agregando un párrafo que dice: ‘Remitir a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para que en sesión plena sea sometida en grado de consulta conforme lo establece el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019. Infórmese a la mesa directiva para que adopte las decisiones que en derecho correspondan’.

Así las cosas, lo que ocurriría es que entre el lunes y martes próximos la Comisión de Acusaciones tomaría una decisión y, si eventualmente acusa al presidente, pasaría al Senado, el cual entre miércoles o jueves determinaría si suspende o no al jefe del Estado. De darse ese escenario, la medida cautelar de la representante Arizabaleta para que el presidente no participe en política sería poco efectiva porque estaría fuera del cargo uno o a lo sumo dos días antes de las elecciones de segunda vuelta.

Más allá de la discusión jurídica por la forma como Arizabaleta quiso suspender al presidente, hubo otra polémica en materia política, pues el mandatario puso en duda los verdaderos propósitos de la parlamentaria, más teniendo en cuenta que es integrante de su partido, el Pacto Histórico. Así mismo, el candidato Abelardo de la Espriella dijo que fue un autogolpe legislativo del Gobierno intentando favorecer la campaña de Iván Cepeda.

En tanto que en las huestes del oficialismo hubo un enfrentamiento porque el exsenador Gustavo Bolívar cargó responsabilidades contra el excandidato Roy Barreras, quien ha hecho parte de este gobierno, pues Arizabaleta fue su esposa. Petro dijo en Nueva York en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a donde fue para recibir la presidencia a nombre de Colombia, que Arizabaleta ‘está en un partido rival hoy a través de su abogado, Ibáñez, que pertenece a las huestes contrarias’





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