presidenta cristiana colombiana Paloma Valencia y su compañero Juan Daniel Oviedo presentan propuesta para solucionar crisis del sistema de salud

Paloma Valencia y su compañero de fórmula, el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Juan Daniel Oviedo, presentaron una propuesta para solucionar la crisis del sistema de salud. El plan plantea inyección de $9 billones para resolver el acceso a la medicina y nombrar a Juan Daniel Oviedo como el encargado del plan de los 100 primeros días de Gobierno para abordar la situación.

La crisis del sistema de salud , que afecta financieramente y en términos de humanización, es uno de los principales temas abordados por las mayoría de las campañas presidenciales.

Por eso, varios planes de Gobierno de los aspirantes plantean planes de choque para abordar los problemas de acceso a medicamentos, citas y procedimientos. La senadora uribista Paloma Valencia y su compañero de fórmula, el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Juan Daniel Oviedo, presentaron una de sus propuestas para paliar esta crisis.

En particular, plantean inyectar $9 billones para resolver el acceso a la medicina y exponer quién sería el encargado del plan de los 100 primeros días de Gobierno para abordar la situación. La senadora señaló que su amigo sería el encargado de estabilizar el sistema de salud, considerando que "la crisis de la salud no solamente tiene como víctima a Kevin Acosta, sino a miles de niños y a miles de familias" que hoy en día sufren en las filas de la muerte.

Además, prometió que resolverán el problema de corrupción de los recursos de la salud y se esforzarán por invertir cada peso en salud en bienestar y una mejor calidad de vida de todos los colombianos





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Crisis Del Sistema De Salud Paloma Valencia Juan Daniel Oviedo $9 Millones Stabilizar El Sistema De Salud John Daniel Oviedo Administrativo Nacional De Estadística Plan De Los 100 Primeros Días De Gobierno

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paloma Valencia, Iván Cepeda y otros candidatos cierran campaña en Colombia.Paloma Valencia, la candidata de la centroderecha del Centro Democrático y de la coalición de centroderecha, tiene previsto cerrar su campaña con su fórmula a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, el próximo domingo en Bogotá a las 11 de la mañana en el Movistar Arena.

Read more »

Atlas Intel: Abelardo ya ganó el pulso a Paloma y estará en segunda vueltaAndrei Roman, CEO de Atlas Intel, descartó categóricamente que la senadora Paloma Valencia pueda superar a Abelardo de la Espriella en la carrera presidencial, respaldándose en su último sondeo donde De la Espriella duplica en intención de voto a Valencia.

Read more »

Paloma Valencia cuestiona a Cepeda por ‘Proyecto Fortaleza’: “Usted respalda a Velásquez, explique”A tan solo 12 días de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en primera vuelta, los candidatos, quienes se encuentran en una semana clave ...

Read more »

Paloma Valencia recibe el apoyo del MIRA: “jamás he reconocido el aborto como derecho”La colectividad respondió que “no discriminan a nadie”, al referirse a la orientación sexual de Juan Daniel Oviedo.

Read more »