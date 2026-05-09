Presidenta de Canarias, Fernando Clavijo, exige que se autorice el fondeo del crucero Hondius y se garantice que todos los pasajeros puedan abandonar la isla durante la jornada del domingo.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha informado que ha dado instrucciones para que no se autorice el fondeo del crucero Hondius hasta que se garantice que todos los pasajeros puedan abandonar la isla durante la jornada del domingo. Clavijo ha señalado que a falta de la llegada de dos aviones, el Gobierno español no ha atendido la petición del ejecutivo canario de que se acomoden a estos pasajeros en otros vuelos que tienen capacidad para 210 pasajeros y solo serán ocupados por 14 viajeros.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha informado que ha dado instrucciones para que no se autorice el fondeo del crucero Hondius hasta que se garantice que todos los pasajeros puedan abandonar la isla durante la jornada del domingo.

Clavijo ha señalado que a falta de la llegada de dos aviones, el Gobierno español no ha atendido la petición del ejecutivo canario de que se acomoden a estos pasajeros en otros vuelos que tienen capacidad para 210 pasajeros y solo serán ocupados por 14 viajeros. El presidente canario ha insistido en que ninguno de los ministros españoles con los que se ha reunido esta tarde ha atendido esta petición, por lo que dará instrucciones a la Autoridad Portuaria para que no autorice el fondeo del barco.

Ha indicado que la pretensión inicial era que la operación de desembarque del pasaje y su traslado al aeropuerto se realizara desde las 6:50 horas de la mañana hasta las siete de la tarde, pero tras la decisión unilateral del Gobierno español de que el barco parara en Tenerife, se acordó un procedimiento que incluyera que toda la operativa se realizara en el transcurso de 12 horas para minimizar los posibles riesgos para la población de la isla. A última hora de este sábado se ha notificado que dos de los aviones se retrasan por lo que las operaciones de desembarco se prolongarán hasta el lunes.

Clavijo ha planteado varias opciones como que el pasaje pendiente, que son entre 20 o 25 personas, sean trasladados o en el avión militar español que lleva a 14 pasajeros o en el de Países Bajos, que traslada a 26. Ha insistido en que no entiende la negativa del Gobierno español de atender la petición del Ejecutivo canario y ha mostrado su apoyo a los pasajeros afectados por un brote de hantavirus.

Además, ha lamentado que ninguno de los ministros españoles atendiera a razones y no sería cómplice de algo que puede poner en riesgo la salud de la población de la isla





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