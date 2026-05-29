Presidenta de Grupo Aval: el principal reto del próximo gobierno es ordenar las finanzas públicas

María Lorena Gutiérrez advierte sobre el deterioro fiscal y el alto endeudamiento, y defiende la inversión privada como clave para el crecimiento. También confirma que la banca está lista para los cambios en el cobro del 4x1.000.

La presidenta de Grupo Aval , María Lorena Gutiérrez , advirtió que el principal reto del próximo gobierno colombiano será ordenar las finanzas públicas , en medio de un preocupante deterioro fiscal y un elevado nivel de endeudamiento.

Durante un evento de innovación y tecnología organizado por el conglomerado financiero, Gutiérrez señaló que la situación actual es comparable a un crédito gota a gota, donde los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos. La directiva enfatizó que, independientemente de quién gane las elecciones presidenciales, la próxima administración deberá trazar una ruta clara para reorganizar las cuentas del Estado.

Esta advertencia se produce en un contexto donde el Banco de la República ha incrementado las tasas de interés para controlar la inflación, lo que repercute directamente en el costo del crédito para familias y empresas, incluyendo los créditos hipotecarios. Más allá de lo económico, Gutiérrez expresó su mayor preocupación por la institucionalidad del país. Hizo un llamado a la participación ciudadana y a evitar una mayor polarización tras las elecciones.

Defendió la inversión privada como motor del crecimiento y subrayó que, sin importar el resultado electoral, se debe mantener un entorno favorable para los negocios. En cuanto al empleo, la presidenta de Grupo Aval reconoció la reducción del desempleo reportada por el DANE, pero advirtió que parte de esa mejora podría estar impulsada por el empleo público. Insistió en que el verdadero desafío es lograr un crecimiento económico sostenido que genere empleo privado de calidad y atraiga inversión productiva.

En el frente tributario, Gutiérrez confirmó que la banca está lista para la implementación de los cambios en el cobro del impuesto 4x1.000. No obstante, señaló que aún faltan ajustes por parte de cooperativas y otros actores del sistema financiero para que el mecanismo opere plenamente. El objetivo es que los ciudadanos puedan elegir desde qué cuenta desean aplicar la exención o el cobro del impuesto, lo que requerirá una coordinación efectiva entre todas las entidades.

La directiva reiteró que el sector financiero colombiano es sólido y está preparado para apoyar la recuperación económica, pero para ello es indispensable que el próximo gobierno tome medidas firmes para restablecer la sostenibilidad fiscal y fortalecer la confianza de los inversionistas





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