Presidenta Petro confirma que carro del senador López fue baleado y pide ausencia de militares en zona

El presidente colombiano, Gustavo Petro, reveló que el senador Alexander López fue víctima de un intento de secuestro mientras se movilizaba por la vía Popayán-Cali, y añadió que el vehículo del esquema de seguridad del senador fue baleado entre miembros del grupo armado en mando de alias Iván Mordisco y alias Marlon.

Según el presidente Petro, el vehículo del esquema de seguridad del senador fue baleado por miembros del grupo armado bajo el mando de alias Iván Mordisco y alias Marlon.

El presidente Gustavo Petro reveló este martes que el senador Alexander López fue víctima de un intento de secuestro mientras se movilizaba por la vía Popayán-Cali. López había acompañado horas antes el mitin de cierre de campaña del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en Popayán, Cauca. Según Petro, "el carro blindado del senador Alexander López fue rafagueado por fusiles disparados por el grupo armado del narcotráfico dirigido por Iván Mordisco y Marlon".

El jefe de Estado explicó que, por razones de seguridad, el congresista cambió de vehículo desde el inicio de su trayecto y se movilizaba más adelante. El presidente preguntó por la falta de presencia militar en la zona y cuestionó la presencia policial del lugar del ataque, donde el mismo grupo narcotraficante explotó bombas y mataron 21 civiles. Frente al incidente, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, expresó su rechazo y atribuyó los hechos a las disidencias.

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