Presidente Abelardo de la Espriella condena ataque con drones en Cantón Militar de Santa Rosa

El atentado dejó cinco militares muertos y 35 heridos en Bolívar. El mandatario ordenó intensificar operaciones para desmantelar las estructuras criminales responsables.

El presidente Abelardo de la Espriella emitió un rechazo contundente ante el ataque terrorista con drones cargados de explosivos que impactó al Cantón Militar de Santa Rosa, ubicado en el departamento de Bolívar. La acción violenta, ejecutada la tarde del sábado, dejó como balance preliminar la muerte de cinco militares y la herida de 35 soldados más.

Condena presidencial y solidaridad oficial

Abelardo de la Espriella declaró que rechaza con toda firmeza este cobarde ataque contra las instalaciones del Cantón Militar en Santa Rosa, al sur de Bolívar. El mandatario señaló que estos hombres sirvieron con honor a Colombia y cayeron víctimas de quienes buscan sembrar terror y desafiar la autoridad del Estado.

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Tras el hecho, el presidente dirigió un mensaje de solidaridad hacia las familias de los uniformados asesinados y heridos. Ordenó específicamente que los afectados y sus familias reciban toda la atención médica y el acompañamiento psicosocial necesarios tras el suceso.

Advertencias a grupos criminales

Abelardo de la Espriella lanzó una serie de advertencias directas a los grupos criminales responsables, asegurando que no los intimidarán ni les permitirán retroceder. Advirtió que se acabó la impunidad y que no tendrán escondite ni tregua por parte del gobierno.

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El mandatario afirmó que perseguirán a los responsables con toda la fuerza legítima del Estado hasta desmantelar sus organizaciones criminales y llevarlos ante la justicia. Insistió en que cada ataque contra los soldados fortalece la determinación nacional para defender Colombia sin ceder un solo centímetro de territorio.

Detalles del ataque y respuesta militar

La Primera División del Ejército confirmó que el ataque fue cometido mediante el uso de aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos. Esta entidad calificó el acto como una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos, condenando la acción como criminal.

Las autoridades activaron inmediatamente los protocolos de seguridad tras la explosión. Se adelantaron verificaciones exhaustivas para determinar la magnitud exacta de los daños físicos y las afectaciones en la infraestructura militar del Cantón Militar de Santa Rosa.

Vídeos, capturas y búsqueda de responsables

Vídeos difundidos en redes sociales mostraron la infraestructura devastada, con techos y estructuras desplomados, escombros y láminas caídas, mientras se escuchaban detonaciones. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la identidad del grupo responsable ni se han reportado capturas relacionadas con este hecho específico.

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El Ejército solicitó a la ciudadanía colaborar entregando información a través de la Línea 107 para apoyar las investigaciones. El alcalde de Santa Rosa, Milton Alexis Olaya, pidió oraciones para que el suceso no se repita y solicitó atención prioritaria del Presidente ante la gravedad de los hechos.

Nuevo contexto de violencia en carreteras

Este incidente se suma a un contexto más amplio de inseguridad en la región y el país. Más temprano se registró otro ataque con explosivos lanzados desde drones en inmediaciones del peaje La Agustina, sobre la vía Panamericana. Esta acción eleva a seis el número de atentados contra peajes en las carreteras del país.