Presidente Abelardo de la Espriella impulsa ley de ajuste fiscal ante el Congreso

El presidente Abelardo de la Espriella solicitó trámite de urgencia para el proyecto de ley de ajuste fiscal del ministro Miguel Gómez, enfrentando oposición en el Senado por los impuestos propuestos.

El presidente Abelardo de la Espriella radicó formalmente ante el Congreso un mensaje de urgencia e insistencia para acelerar la discusión del proyecto de ley de ajuste fiscal, una iniciativa presentada originalmente por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, la semana pasada.

En la misiva, el mandatario invoca el artículo 163 de la Constitución Política junto con los artículos 183 y 191 de la Ley 5ª de 1992 para solicitar que la Cámara conceda dicho trámite. La insistencia en la urgencia otorga al proyecto prelación absoluta en el orden del día, excluyendo temporalmente la consideración de cualquier otro asunto hasta que las Cámaras o Comisiones decidan sobre la iniciativa.

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Mecanismo legal y estructura de la reforma

El documento, firmado conjuntamente por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el ministro del Interior encargado, Iván Cancino, establece que la facultad presidencial de solicitar urgencia permite priorizar temas de interés nacional. El texto propone reducir la estructura estatal en un 15 % para disminuir el gasto público, aunque el enfoque principal sigue siendo la reducción de costos operativos del Estado.

La propuesta incluye ajustes en varios impuestos que afectan directamente la canasta familiar de los ciudadanos, complementando la estrategia de recorte institucional que busca eliminar duplicidades de funciones y cargos innecesarios dentro de la administración pública colombiana.

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Oposición legislativa y postura del Senado

Varios miembros del Legislativo, incluyendo congresistas de bancadas oficialistas, han manifestado su inconformidad con el aumento de impuestos propuesto. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, miembro del partido Centro Democrático, afirmó que aunque la ley de ajuste fiscal es necesaria, no debe tocar el bolsillo de los colombianos.

Honorio Henríquez reiteró que los ciudadanos no aguantan un impuesto más, especialmente en la Región Caribe, y subrayó que la vía correcta para el recorte del Estado es mediante la reducción de costos y la eliminación de duplicidades, en lugar de cargar con más impuestos a la población.

Contexto económico y agenda judicial

Este miércoles 4 de noviembre, el DANE publicará las cifras de exportaciones correspondientes a septiembre para medir si el crecimiento del comercio exterior se mantiene. Entre enero y agosto, el país vendió 36.880,7 millones de dólares al mundo, un aumento del 12,8 % frente al mismo periodo de 2025, impulsado por el petróleo, el carbón y el oro.

Paralelamente, la Corte Constitucional revisará la crisis estructural en el sistema penitenciario y la disponibilidad de cupos, mientras Bogotá alberga el 23.º Simposio Latinoamericano de Robótica en la Universidad Militar Nueva Granada, evidenciando la diversidad de la agenda nacional.