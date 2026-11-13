Presidente Abelardo De la Espriella inicia obras clave en Córdoba

El mandatario colocará la primera piedra de la vía Chinú-Lorica-San Bernardo y el Centro de Alto Rendimiento el 13 de noviembre, reforzando la infraestructura del departamento.

El presidente Abelardo De la Espriella oficializará este viernes 13 de noviembre el inicio de dos proyectos de infraestructura de alto impacto para el departamento de Córdoba. La ceremonia marcará el comienzo de la construcción de la vía Chinú-Lorica-San Bernardo y la puesta en marcha del Centro de Alto Rendimiento.

Agenda Oficial y Primeras Piedras

La agenda oficial establece que el mandatario estará presente a las 3:00 de la tarde en el parqueadero del Centro de Eventos Versalles, ubicado en el municipio de Chinú. Allí realizará la colocación simbólica de la primera piedra para el proyecto de construcción de la vía que conecta estas localidades.

Also read Ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo murieron en bombardeo en Tarazá, Antioquia

Este corredor turístico es prioritario dado que actualmente se encuentra en un estado de deterioro grave. La destinación de recursos del nivel nacional permitirá corregir esta situación y mejorar la conectividad regional. Una hora más tarde, a las 4:00, la agenda continúa en la ciudad de Montería.

El presidente se desplazará al parque recreativo del barrio San Francisco, situado en la calle 77 con carrera 2.ª, esquina. En este lugar, Abelardo De la Espriella colocará la primera piedra de lo que será el Centro de Alto Rendimiento, una instalación deportiva estratégica para el desarrollo atlético de la región.

Advertisement

Medidas de Seguridad y Restricciones viales

Con ocasión de esta visita presidencial, la Alcaldía de Montería activó una serie de medidas de seguridad y orden público. Estas disposiciones están consagradas en el Decreto No. 0516 del 11 de noviembre, el cual regula el tránsito y el acceso a las zonas donde se realizarán los actos oficiales.

Se prohíbe el estacionamiento de vehículos en las vías aledañas al Aeropuerto Los Garzones, al Centro de Alto Rendimiento en el barrio San Francisco (Cra 3 Nro. 66-11) y al Coliseo de Halterofilia en el barrio La Pradera. Además, estas restricciones aplican a la ruta de desplazamiento de la caravana presidencial.

También se prohíbe el transporte de escombros, líquidos inflamables, desechos, trasteos y cilindros de gas domiciliario alrededor de las instalaciones antes mencionadas. Esta medida entra en vigor desde el mediodía del viernes 13 de noviembre. El uso de drones está estrictamente prohibido en los sitios donde estará el presidente de la República.

Impacto en la Movilidad y Servicios

Desde las 12:30 de la mañana, se restringe el transporte de personas en platones, parrilleros, hombres en moto, carrocerías o sentados en partes externas de vehículos. Esta prohibición afecta las vías aledañas al Aeropuerto Los Garzones, el Centro de Alto Rendimiento y el Coliseo de Halterofilia. Igualmente, se prohíbe el uso de vehículos de tracción animal en estas zonas.

Advertisement

La agenda concluye en la capital de Córdoba con la inauguración del Centro de Halterofilia. Este acto se llevará a cabo a partir de las 5:00 de la tarde en el barrio La Pradera, entre las calles 26 y 27 y las carreras 23 y 23C.

Paralelamente a las restricciones viales, rige en Montería la Alerta Amarilla Hospitalaria. Esta medida busca garantizar que los centros de salud mantengan su capacidad operativa durante los actos oficiales y los eventos de construcción einauguración programados para la jornada.