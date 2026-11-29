El mandatario anunció que el 45 % de los escoltas serán veteranos y policías retirados, tras desmontar esquemas innecesarios. Conoce los detalles de la nueva política.

El presidente Abelardo de la Espriella reveló una transformación significativa en la dotación de personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) mediante un anuncio oficial de gran alcance mediático. La medida central establece que el 45 % de los escoltas vinculados a los actuales esquemas de seguridad estatales estará compuesto exclusivamente por veteranos, policías retirados y antiguos integrantes de las Fuerzas Militares. Esta directriz busca priorizar la experiencia militar y policial sobre otros perfiles en la protección de funcionarios y civiles.

Decisiones presentadas en Bogotá

La estrategia fue comunicada el 28 de noviembre durante la Convención Nacional de Veteranos y Reservistas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, evento que se llevó a cabo en la capital Bogotá. En su intervención, el mandatario detalló los cambios estructurales que su gobierno ha implementado para optimizar la eficiencia y la legitimidad de los dispositivos de protección. La presentación coincidió con la exposición de nuevas cifras y métricas de personal que reflejan el cambio de paradigma en la administración de estos recursos críticos.

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Fin de la mafia de protecciones

Abelardo de la Espriella afirmó contundentemente que su administración ha desmontado miles de esquemas de protección asignados a individuos que no requerían tal nivel de resguardo por motivos de seguridad real. El presidente cuestionó la asignación previa de estos servicios, describiéndola como una moda inapropiada y calificando la situación anterior como una mafia de los esquemas de protección. En referencia al gobierno anterior, el jefe de Estado señaló que habían incluido personajes considerados siniestros en estas listas para causar daño al estado y a la ciudadanía.

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Cambios porcentuales del personal

Según los datos publicados por Blu Radio al inicio de su mandato, la estructura inicial era muy diferente a la actual. El 70 % de los integrantes provenía de particulares entrenados, el 20 % estaba conformado por veteranos, expolicías y exmilitares, y el 10 % restante por antiguos del extinto DAS. Con la nueva directriz, el Gobierno busca elevar al 45 % la participación de veteranos y retirados, lo que supone aumentar 25 puntos porcentuales la proporción de estos perfiles respecto al inicio de la gestión.

Justificación técnica de la medida

El objetivo declarado es incorporar la experiencia, la trayectoria, la disciplina y el compromiso de quienes sirvieron con honor a Colombia en el servicio de la protección de los colombianos que enfrentan amenazas reales. Esta reestructuración busca garantizar que aquellos que están bajo resguardo oficial cuenten con escoltas que poseen la formación y la preparación adecuadas para hacer frente a posibles peligros.