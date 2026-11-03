Presidente Abelardo de la Espriella traslada 33 reclusos de San Andrés a Bogotá

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el traslado de 33 reclusos de alto perfil desde San Andrés hacia Bogotá. Esta medida busca desarticular estructuras criminales y aumentar el control de seguridad en las cárceles del país mediante operaciones coordinadas.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la orden de traslado de 33 personas privadas de la libertad desde la isla de San Andrés hacia Bogotá. Esta decisión, parte de su política de seguridad, fue anunciada como resultado de una operación coordinada entre la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. El mandatario buscaba demostrar que el Estado mantiene el control absoluto sobre los centros penitenciarios.

Operación militar para recluir a delincuentes

De la Espriella manifestó que la iniciativa se enmarca en la búsqueda de mayor control de seguridad en las cárceles del país. La medida implica el reasentamiento de individuos de alto perfil delincuencial en establecimientos de máxima seguridad. El presidente explicó que estas personas fueron recluidas previamente en San Andrés, pero su presencia allí seguía generando riesgos de seguridad. La ejecución logística dependerá de la coordinación entre las fuerzas armadas y la autoridad policial.

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Advertencia a estructuras criminales

El jefe de Estado lanzó una advertencia directa sobre el comportamiento de las organizaciones delincuenciales dentro de los centros de reclusión. Sostuvo que no permitirán que estas estructuras sigan sembrando el miedo ni pretendan desafiar al Estado desde las cárceles. A los criminales les dijo con absoluta claridad que en la era del tigre la autoridad se respeta y las órdenes se cumplen. Este mensaje refuerza su postura de cero tolerancia ante el abuso de poder por parte de los internos.

El presidente cerró su pronunciamiento afirmando que no hay espacio para privilegios ni contemplaciones con la delincuencia. Aseguró que la seguridad de los colombianos está por encima de todo. Aunque confirmó la orden y las instituciones encargadas, no precisó la fecha exacta en que se ejecutará el traslado físico de los reclusos. La incertidumbre sobre el cronograma no disminuye la firmeza del anuncio oficial.

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Antecedentes en consejo de seguridad

La medida había sido adelantada por el mandatario durante el consejo de seguridad que encabezó en San Andrés el pasado 16 de octubre. En aquella visita, De la Espriella planteó sacar de la isla a quienes continuaran delinquiendo desde prisión. Mencionó específicamente la cárcel de Cómbita, en Boyacá, como uno de los posibles destinos para los reclusos traslados. Esta estrategia busca disolver los núcleos de mando criminal que operan desde la insularidad.

También ordenó reforzar los controles marítimos y aéreos, la inteligencia, la investigación criminal y la videovigilancia. Estos refuerzos están enfocados en combatir el narcotráfico, la extorsión y los préstamos ilegales conocidos como gota a gota. La administración busca bloquear las rutas de financiamiento y comunicación que utilizaban los delincuentes desde la cárcel.

Continuidad en la política de seguridad

Esta no es la primera vez que el Gobierno recurre al traslado de internos para desarticular redes criminales. Ni mucho menos una determinación que se aleje del lema manu dura en contra de la delincuencia impuesto desde el inicio de la gestión. Justamente, el pasado 20 de octubre, el presidente confirmó la remisión de otras 91 personas a diferentes establecimientos penitenciarios. Esta cifra incluye 41 reclusos desde Montería, 46 desde Sincelejo, dos desde Cartagena y dos desde Barranquilla.

El objetivo claro de De la Espriella es que las cárceles dejen de funcionar como lugares de coordinación delictiva. Los operativos anteriores demuestran una estrategia nacional para desmantelar la capacidad operativa de los grupos criminales. La decisión de mover a los reclusos de zonas con menor control a centros de máxima seguridad refleja esta priorización estratégica.

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Reclamos durante visita a la isla

El operativo de San Andrés también tuvo como antecedente una visita presidencial marcada por reclamos a dirigentes locales. El llamado de atención fue dirigido a la gobernadora Girley Ordóñez Bowie y a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz. El mandatario cuestionó a ambos funcionarios por la crisis del Hospital Departamental y por presuntos malos manejos de recursos públicos. Esta confrontación política ocurrió paralelamente a las decisiones de seguridad.

A través de un video difundido durante el encuentro en la Base Naval, el presidente aseguró conocer posibles irregularidades. Indició que familiares cercanos a la gobernadora y la representante de la isla habrían incurrido en dichos hechos. Advirtió que vigilaría los recursos enviados al archipiélago para asegurar su correcto uso. Declaró que no confundía la cortesía institucional con la complicidad, dejando claro su postura ante la administración local.