Presidente anuncia Asamblea Nacional Constituyente para impulsar reformas sociales y lucha anticorrupción

El mandatario colombiano anunció la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para aprobar reformas sociales y combatir la corrupción, criticando la inacción del Congreso y la lentitud en la implementación de reformas clave como la de salud y pensiones.

El presidente de Colombia se refirió a las reformas sociales y la lucha contra la corrupción durante una jornada de economía popular en San Juan del Cesar, La Guajira.

En su discurso, el mandatario explicó que no se busca modificar toda la Constitución, sino añadir dos nuevos capítulos: uno dedicado a las reformas sociales, que no lograron aprobarse en el Congreso, y otro enfocado en la lucha anticorrupción, con el objetivo de erradicar este problema en el país. El jefe de Estado anunció que el 1 de mayo estará en Medellín, donde convocará a una Asamblea Nacional Constituyente mediante la firma ciudadana, con dos propósitos principales: aprobar las reformas sociales en favor del pueblo, que no han sido aprobadas en los últimos cuatro años, y cambiar el sistema político colombiano para que genere beneficios y no corrupción.

Además, destacó la necesidad de garantizar derechos laborales, como el acceso a una pensión digna para los trabajadores, y criticó los retrasos en la reforma a la salud, que según él, son causados por las EPS. También mencionó la reforma pensional, que está paralizada en un escritorio judicial, y la reforma laboral, que aún requiere desarrollos como la implementación del salario vital y móvil.

El presidente enfatizó que estas reformas probablemente no se aprueben en el actual Congreso, dominado por prácticas corruptas, y que es necesario un cambio en la forma de entender la política, basada en la compra de votos y la extorsión





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