El mandatario colombiano confirmó la liberación tras 75 días de cautiverio de Fernando Murcia Castro y la desarticulación de una célula del ELN mediante una operación militar coordinada en el oriente del Cauca, donde se aseguraron múltiples armas y explosivos.

El presidente de la República, Gustavo Petro de la Espriella, ha anunciado con rotundidad la exitosa liberación de Fernando Murcia Castro, quien permaneció bajo secuestro durante setenta y cinco días consecutivos, evento que coincide con la captura de nueve integrantes del Ejército de Liberación Nacional ( ELN) en el departamento del Cauca.

A través de su cuenta oficial en redes sociales, el mandatario ha compartido un balance detallado de las operaciones militares más recientes, destacando una frase directa e impactante que servía como apertura para su mensaje: "¡A los narcoterroristas del ELN se les acabó la fiesta en el Cauca!

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Firmeza frente a la estructura armada ilegal

". Esta declaración no solo celebra el éxito operativo, sino que también marca un tono de firmeza inquebrantable frente a la estructura armada ilegal que ha operado en la región durante años.

La operación, llevada a cabo desde la madrugada del miércoles en el oriente del departamento del Cauca, se caracterizó por intensos enfrentamientos entre los miembros de la Fuerza Pública y un grupo armado ilegal, manteniendo a las autoridades tradicionales y a la Guardia Indígena en estado de alerta constante. La coordinación militar fue exhaustiva, involucrando al Gaula Militar Huila, el Gaula de la Policía Nacional del Huila y unidades de élite como el GOES y el grupo Jungla.

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Detalles de la operación y captura de armamento

Entre el botín capturado se destacan varios fusiles, pistolas, un revólver, una escopeta, una granada diseñada para drones, tres artefactos explosivos, munición diversa y equipos de comunicación esenciales. Tras su rescate, Murcia Castro se encuentra bajo la protección estricta de las autoridades, quienes gestiona su traslado inmediato a un centro médico especializado para verificar su estado de salud físico y emocional, previo a su reencuentro con su familia.

El presidente De la Espriella fue especialmente enfático en su advertencia a los restantes integrantes del ELN, asegurando que no encontrarán refugios seguros y que el Estado los perseguirá sin tregua hasta que rindan cuentas por sus crímenes contra la población civil. Ha expresado su total respaldo y reconocimiento a los hombres y mujeres de la Fuerza Pública, cuyo trabajo incansable ha sido crucial para debilitar la estructura armada en Puracé y el resto del Cauca, protegiendo así a la población vulnerable.

El mensaje presidencial concluyó con lemas patrióticos como "¡Firme por la Patria!

" y "¡Viva Cristo Rey! ", reafirmando el compromiso del Gobierno nacional de continuar las operaciones contra las estructuras armadas ilegales y garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos colombianos.