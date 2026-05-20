Presidente colombiano, Gustavo Petro, retracta de llamarlas 'muñecas de la mafia' a periodistas

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha retirada de sus declaraciones en la posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín, en las que las llamaba 'muñecas de la mafia' a periodistas, situación que originó una crítica acalorada y llegó a la Corte Constitucional debido a una interpretación de la libertad de expresión desde la perspectiva de la violencia simbólica contra el ejercicio profesional de la periodista. La decisión de la Corte obligada a Petro a ofrecer excusas públicas y ha corroborado las tareas de prevención y corrección de la violencia simbólica y no verbal hacia las mujeres, especialmente en el campo laboral y profesional, incluyendo la periodista y el periodismo.

Haciendo cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional , el presidente Gustavo Petro se retractó de llamar a las periodistas colombianas "muñecas de la mafia".

Lo hizo en su último Consejo de Ministros. Esas declaraciones desafortunadas del mandatario ocurrieron en la posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín, el pasado 30 de agosto de 2024.

"Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir ¡basta! ", fueron las palabras del jefe de Estado en ese evento. Para el alto tribunal, esta expresión representó una forma de violencia simbólica y discriminación, pues deslegitimó su ejercicio profesional asociándolas con estructuras criminales.

Además, en la decisión se aclaró que los servidores públicos como el jefe de Estado están obligados a reforçar, erradicar, prevenir y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres, incluyendo la digital y la simbólica. Debido a eso, la Corte le ordenó a Petro ofrecer excusas públicas en un escenario que tuviera la misma relevancia y alcance en el cual dio esas declaraciones, es decir, en una alocución presidencial. Hoy la retiro formalmente mi voz pública.

Las mujeres que hacen periodismo en Colombia de ese grupo no son muñecas de la mafia, son ciudadanas autónomas, profesionales libres y parte sustancial de lo que mantiene en pie la democracia colombiana", aludió Petro en el Consejo de Ministros.

"A las periodistas aludidas y a todas las mujeres que ejercen este oficio en el país les ofrezco mis excusas", agregó. El presidente hizo cumplimiento de la decisión de la Corte siete meses después de haberse resuelvo el recurso radicado en contra de estas referencias a las periodistas colombianas. Inclusive, ya desde varios sectores se solicitaba aplicar un desacato en contra del líder político





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