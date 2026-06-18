Presidente colombiano hace críticas públicas contra candidato de Firmes por la Patria y hace varias referencias a los candidatos durante los días previos a los comicios

El mandatario colombiano lanzó críticas contra el candidato de Firmes por la Patria, argumentando que respondió en defensa de su buen nombre. También hizo varias referencias a los candidatos durante los días previos a los comicios, pese a existir una orden judicial que le prohibía pronunciarse sobre candidatos o sobre la campaña electoral. Además, acusó a Petro y Cepeda de afectar las elecciones por suspender operaciones contra disidencias de las Farc, y sostuvo que Duque mandó a la gente a la pobreza, y que desde todos los gobiernos anteriores nadie había logrado una meta como la que este gobierno ha logrado.

El mandatario lanzó críticas contra el candidato de Firmes por la Patria, argumentando que respondió en defensa de su buen nombre. También hizo varias referencias a los candidatos durante los días previos a los comicios del próximo 21 de junio, pese a existir una orden judicial que le prohibía pronunciarse sobre candidatos o sobre la campaña electoral.

Además, acusó a Petro y Cepeda de afectar las elecciones por suspender operaciones contra disidencias de las Farc, y sostuvo que Duque mandó a la gente a la pobreza, y que desde todos los gobiernos anteriores nadie había logrado una meta como la que este gobierno ha logrado.

También criticó que a un país donde se sacan de seis a siete millones de personas de la pobreza no se le odia, se le ama, y que amar es amar a la gente, al ser humano, y no perseguirlo ni amedrentarlo con misiles, con genocidas, con listas de exterminio y con persecución en los Estados Unidos para que organismos que tratan como perros a los colombianos y colombianas les rompan sus familia.

Además, criticó que no quería una Colombia esclava, no quería una juventud que tuviera que ponerse las cadenas, y no quería ver a padres y madres de familia viendo morir asesinados a sus muchachas y muchachos, como intentaban hacer en la ciudad de Pamplona con ayuda de la Policía. La prohibición impuesta al presidente hace parte de las medidas adoptadas por la justicia para evitar que el jefe de Estado utilice su investidura o escenarios oficiales para influir en la intención de voto de los ciudadanos en una contienda altamente polarizada.

El pronunciamiento de Petro podría reabrir el debate jurídico sobre los límites entre la libertad de expresión de los funcionarios públicos y las restricciones especiales que les son impuestas durante los procesos electorales. Mientras el mandatario sostiene que ejerció su derecho a defenderse de ataques personales, sus críticos consideran que cualquier referencia a candidatos podría constituir un incumplimiento de la orden judicial





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