El mandatario Abelardo de la Espriella calificó de barbarie el lanzamiento de un dron con explosivo en Dagua, Valle del Cauca, que dañó una iglesia el 25 de noviembre.

El presidente Abelardo de la Espriella emitió una condena firme y pública tras los hechos violentos registrados en el municipio de Dagua, ubicado en el departamento de Valle del Cauca. Las autoridades calificaron de forma categórica este incidente como un acto de barbarie que transgredió la integridad de un lugar sagrado y puso en riesgo la vida de la población civil.

Detalles cronológicos del incidente en El Carmen

Según la información recopilada por fuentes militares confiables, el incidente ocurrió específicamente a las 5:45 p.m. del miércoles 25 de noviembre. La localidad afectada corresponde al corregimiento El Carmen, dentro del territorio municipal de Dagua. En este sector, una organización terrorista planeaba ejecutar un ataque dirigido contra una subestación de la Policía Nacional.

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La estrategia bélica implicaba el uso de un dron volador para lanzar un artefacto explosivo sobre la instalación policial. Sin embargo, el piloto encargado de la operación falló en su precisión, provocando que el explosivo se desviara de su objetivo militar principal. Como resultado de este error táctico, la carga impactó contra una iglesia ubicada en las inmediaciones del objetivo original.

Condena presidencial por violencia contra lo sagrado

El presidente De la Espriella publicó una declaración contundente a través de la plataforma X para expresar su repudio ante los hechos. Manifestó su condena directa al ataque perpetrado en Dagua, Valle del Cauca, destacando que criminales lanzaron una granada desde un dron contra la estación de Policía. Señaló con énfasis que el proyectil terminó impactando una iglesia, calificando el lugar como destinado a la fe, la oración y el encuentro con Dios.

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El jefe de Estado añadió que este acto de barbarie evidencia el desprecio absoluto de estos criminales por la vida humana, la población civil y los principios fundamentales del derecho internacional humanitario. Aclaró que gracias a la acción divina no se reportaron civiles heridos en el incidente, aunque los daños materiales fueron significativos en la estructura religiosa.

Impacto material y advertencia al crimen organizado

A pesar de la ausencia de víctimas fatales o heridos graves, la explosión dejó marcas visibles en la edificación sagrada. Las imágenes capturadas por la comunidad local muestran daños en los altares de la iglesia afectada, lo que ha generado un profundo impacto emocional y social en la congregación y los vecinos del corregimiento El Carmen. La comunidad ha documentado los estragos causados por el artefacto explosivo.

Ante la gravedad de los hechos, el presidente De la Espriella lanzó una advertencia explícita a los responsables de este ataque. Les advirtió que su maldad parece no conocer límites, pero que van a conocer toda la firmeza y la determinación del Estado colombiano. La respuesta gubernamental se centra en garantizar la seguridad y la protección de las instituciones civiles y religiosas frente a estas agresiones.

Consecuencias para la seguridad en Valle del Cauca

Este incidente resalta la persistente amenaza que representan las organizaciones terroristas en regiones estratégicas como el Valle del Cauca. El uso de drones para ataques con explosivos representa una evolución en las tácticas delictivas que requiere una respuesta tecnológica y militar adaptada. Las autoridades militares continúan monitoreando la situación para prevenir futuros ataques contra infraestructuras críticas y espacios de reunión ciudadana.