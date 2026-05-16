Presidente de Caxdac acudirá al Consejo de Estado para suspender la ley de traslado de pensiones

El presidente de Caxdac, Jorge Mario Medina, anunció que acudiría al Consejo de Estado para solicitar la suspensión temporal del proyecto de ley de traslado de pensiones si el Gobierno aprueba la iniciativa. Medina argumenta que el traslado de recursos es necesario para garantizar la continuidad del sistema y cubrir las pensiones de sus afiliados, evitando un posible riesgo para el pago oportuno de las pensiones.

Un presidente de la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles ( Caxdac ), Jorge Mario Medina, anunció que acudiría al Consejo de Estado para suspender temporalmente los efectos del proyecto de ley de traslado de pensiones si el Gobierno aprueba la iniciativa.

Medina argumenta que el traslado de recursos es necesario para garantizar la continuidad del sistema y cubrir las pensiones de sus afiliados, evitando un posible riesgo para el pago oportuno de las pensiones





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