El mandatario desplegará tropas y activa bloque de seguridad en Neiva para combatir la violencia en Huila tras explosivos contra peajes y policía el 15 de noviembre.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó este lunes 16 de noviembre un paquete de cinco acciones estratégicas destinadas a estabilizar la seguridad en el departamento del Huila. Esta decisión inmediata sigue a una ola de ataques con explosivos que afectaron peajes, infraestructura energética y una estación de policía durante el puente festivo del 15 de noviembre. El mandatario aseguró que el Estado colombiano responderá con toda la fuerza legítima para recuperar el control territorial y garantizar la protección de los habitantes.

Despliegue militar y activación del Bloque de Seguridad en Neiva

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que el despliegue de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 13 (Fudra 13) comenzará a partir de la próxima semana. Esta unidad militar se trasladará al Huila como parte del primer anuncio de refuerzo estratégico para combatir la presencia de estructuras criminales en la región. El objetivo principal es asegurar que las zonas afectadas cuenten con presencia armada suficiente para disuadir futuras acciones violentas y restablecer la calma pública.

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Paralelamente, entrará en funcionamiento operativo el Bloque de Seguridad Urbana y Rural (Bosur) con sede en Neiva. Este bloque está diseñado específicamente para fortalecer las operaciones policiales y militares contra las organizaciones ilegales que operan en el departamento. La activación del Bosur representa una centralización de recursos para atacar la delincuencia organizada desde una perspectiva más coordinada y efectiva en la capital del Huila.

Protección de infraestructura crítica y estaciones policiales

El Ministerio del Interior ha asumido la responsabilidad de agilizar el reforzamiento de doce estaciones de policía en el departamento. Para ello, se procederá a la instalación inmediata de mallas de protección física y sistemas antidrones en estas instalaciones. Estas medidas técnicas y físicas buscan blindar a los uniformados contra ataques aéreos no tripulados y asaltos armados, asegurando que las fuerzas del orden puedan operar sin interrupciones.

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Asimismo, se activará un plan especial enfocado en la seguridad de todos los peajes ubicados en el departamento del Huila. Este esfuerzo incluirá una presencia simultánea del Ejército de la República y la Policía Nacional en estos puntos de cobro. La intención es evitar la repetición de los atentados con explosivos que se registraron contra esta infraestructura durante el fin de semana festivo, protegiendo así el flujo comercial y la integridad de los transeúntes.

Defensa de estructuras estratégicas del Estado

El paquete de medidas contempla además un plan especial dedicado exclusivamente a la protección de la infraestructura crítica del Estado en todo el territorio del Huila. Esta directriz busca asegurar que las instalaciones gubernamentales esenciales operen con normalidad y seguridad ante las amenazas existentes. La prioridad es evitar cualquier interrupción en los servicios básicos y la administración pública que puedan ser objetivos de los grupos armados.

Postura del Gobierno ante el narcoterrorismo en el Huila

En su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella declaró que sigue muy de cerca la situación de orden público en la región. Destacó que el Huila es una tierra que lleva en su corazón y que merece todo el apoyo, atención y protección del Estado colombiano. Su mensaje fue claro al asegurar que no permitirá que los narcoterroristas intimiden a los habitantes ni pretendan arrebatarle al gobierno el control sobre el territorio nacional.

La administración estatal ha enfatizado que utilizará todas las capacidades de la Fuerza Pública para responder de manera contundente a los hechos de violencia. El presidente afirmó que buscará defender al Huila con toda la determinación, recursos y fuerza necesaria para erradicar la amenaza criminal. Esta postura firme busca enviar un mensaje de autoridad y resiliencia a las comunidades afectadas y a los grupos delincuenciales.

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Las cinco medidas anunciadas representan una escalada inmediata en la respuesta gubernamental a la crisis de seguridad. Desde la llegada de batallones de élite hasta el blindaje tecnológico de las estaciones policiales, el gobierno busca una respuesta integral. La próxima semana marcará el inicio de la implementación física de estas estrategias en el departamento del Huila.