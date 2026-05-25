El presidente de Colombia, NAME, cuestionó la asignación de una nueva capacidad térmica de 2.276,8 MW para el sistema eléctrico del país, asegurando que se trata de una traición a la humanidad. Además, Petro cuestionó la existencia de un supuesto proyecto para construir una nueva gasificadora en el corazón del mundo, al asegurar que se trata de una traición al progresismo colombiano, a la vida y a la humanidad.

El presidente de Colombia, , cuestionó la existencia de un supuesto proyecto para construir una nueva gasificadora en el corazón del mundo, al asegurar que se trata de una traición al progresismo colombiano, a la vida y a la humanidad.

Además, Petro cuestionó la asignación de una nueva capacidad térmica de 2.276,8 MW para el sistema eléctrico del país, asegurando que se trata de una traición a la humanidad. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, se defendió de las acusaciones de traición por la distribución de tecnologías eléctricas dentro de la subasta de expansión energética, liderada por el Ministerio.

La subasta del cargo por confiabilidad del pasado viernes, adjudicó 15 proyectos, de los cuales, lo que representa 6.25 veces más energía limpia frente a la térmica a gas asignada (288 MW). Según Palma, la reciente subasta adjudicó 15 proyectos, de los cuales, lo que representa 6.25 veces más energía limpia frente a la térmica a gas asignada (288 MW).

"Este tipo de proyectos suman cerca de 1800 MW. Es decir, 1800 MW de energías limpias nuevas vs 288 MW de gas. Esto es,alguien recibió dinero para permitir la ejecución del proyecto de la termoeléctrica a gas, algo que calificó como una "monstruosidad", además de "una traición a la humanidad a la vida toda y a los tótem de la humanidad"





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