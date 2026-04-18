Presidente de la ANDI critica la "persecución" del gobierno al sector productivo y su enfoque electoral

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), acusa al gobierno de Gustavo Petro de priorizar una agenda electoral sobre la economía y de adoptar una actitud de persecución hacia el sector productivo, desalentando la inversión y la generación de empleo formal. Mac Master advierte que esta situación perjudica a los empresarios, trabajadores y al país en general, manifestando su preocupación por la falta de dinamismo económico y la priorización de gastos y burocracia por encima de políticas industriales efectivas. El líder empresarial lamenta que los nombramientos en cargos públicos no se basen en la meritocracia sino en la lealtad política, lo que genera ineficiencia y compromete el futuro del país.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ( ANDI ), Bruce Mac Master, ha emitido severas críticas hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro, acusando al mandatario de mantener una actitud de persecución hacia el sector productivo y de desatender las necesidades de la economía nacional.

Según Mac Master, Petro se encuentra enfocado en una agenda electoral con el objetivo de mantener el poder, dejando de lado la implementación de políticas industriales que impulsen el crecimiento y la competitividad del país. Esta perspectiva, compartida por numerosos analistas y empresarios, genera profunda preocupación sobre el rumbo económico de Colombia y el impacto de las decisiones gubernamentales en la vida cotidiana de los ciudadanos y en la sostenibilidad de las empresas. Mac Master fue categórico al señalar que el gobierno de Petro ha demostrado una falta de interés genuino por la economía, priorizando una estrategia enfocada en la perpetuación en el poder y en beneficiar a sus allegados, en lugar de ofrecer soluciones concretas a los problemas acuciantes que enfrenta el país. Entre estos problemas, el líder empresarial mencionó la crisis en el sector salud, las dificultades en el comercio con Ecuador y otros desafíos que afectan directamente al ciudadano común. Estas acusaciones no son nuevas y, de hecho, Mac Master afirmó haberlas expuesto ante organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, evidenciando la seriedad con la que la ANDI percibe la situación. El presidente de la ANDI subrayó que el gobierno se ha involucrado en disputas innecesarias y ha creado problemas que actualmente son asumidos por los colombianos y las empresas. La consecuencia directa, según Mac Master, es una marcada disminución de la inversión en el país, lo que a su vez frena la generación de empleo formal. El clima de incertidumbre y las políticas gubernamentales habrían disuadido a una parte significativa de los inversionistas extranjeros que consideraban a Colombia como un destino atractivo para sus capitales. La industria, a pesar de sus esfuerzos por producir y generar empleo, se enfrenta a un escenario desfavorable donde la demanda interna, si bien puede mostrar aumentos, se dirige predominantemente hacia productos importados, lo que no contribuye a la generación de valor agregado nacional. Esta dinámica es interpretada por Mac Master como un síntoma claro de una economía que ha perdido su dinamismo, en gran medida debido a la falta de inversión y a la percepción de que el gobierno no valora la producción nacional ni los empleos que de ella se derivan. Mac Master describió la actitud del gobierno como una forma de persecución, más que de una política industrial coherente. En lugar de fomentar la inversión y el crecimiento, se percibe una tendencia a imponer cargas adicionales, ya sea a través de impuestos directos o indirectos, o mediante mecanismos como adelantos de retenciones en la fuente, que afectan el flujo de caja de las empresas. El líder empresarial lamenta que, a pesar de las advertencias y el diagnóstico compartido por empresarios y analistas, el gobierno parezca hacer oídos sordos, concentrándose en una agenda que prioriza gastos y la gestión de contratos y burocracia, elementos que Mac Master considera propios de una mentalidad eminentemente politiquera y con poca conciencia de las graves consecuencias de sus decisiones de política pública. El presidente de la ANDI también hizo hincapié en la calidad de los nombramientos realizados por el gobierno en ministerios y entidades públicas. Según Mac Master, en muchos casos, estos nombramientos no se basan en la idoneidad, la experiencia o la formación de los funcionarios, sino más bien en criterios de lealtad política y en las oportunidades de manejar recursos y burocracia. Esta práctica, que contradice el principio fundamental de que el éxito de una gestión depende de estar bien rodeado y asesorado, genera ineficiencia y compromete la capacidad del Estado para administrar adecuadamente las finanzas públicas, las relaciones internacionales y para generar un entorno en el que los ciudadanos sientan que viven en un país más próspero y con oportunidades sostenibles a largo plazo. La falta de meritocracia en la administración pública, según Mac Master, impacta negativamente diversos sectores y deja un panorama complejo para los futuros gobiernos





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