Presidente De la Espriella anuncia captura de 8 miembros de disidencias FARC en Soacha

El mandatario reveló la detención de integrantes del frente Franco Benavides por reclutamiento ilegal. La operación salvó a cuatro menores de ser trasladados al Guaviare.

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, confirmó la madrugada de este viernes la desarticulación de una celda criminal en Soacha, Cundinamarca. La intervención conjunta de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación logró capturar a ocho presuntos miembros del frente Franco Benavides, una unidad de las disidencias de las FARC leales a alias Iván Mordisco.

Esta operación de seguridad pública interceptó un intento de reclutamiento ilegal que involucraba a cuatro menores de edad. Los detenidos pretendían trasladar a los niños y niñas desde Soacha hacia el departamento del Guaviare para entregarlos a la estructura armada, un plan que fue frustrado completamente por las autoridades.

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Captura de integrantes del frente Franco Benavides

Los ocho individuos detenidos enfrentan cargos por delitos de reclutamiento ilícito y porte ilegal de armas de fuego. De este grupo, cinco personas ya fueron acogidas a una medida de aseguramiento intramural. Esto significa que permanecerán privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios mientras se desarrolla el debido proceso judicial en su contra.

El presidente De la Espriella detalló a través de su cuenta en la plataforma X que la acción fue un golpe directo a las redes de captación forzada. Las autoridades identificaron a los sujetos como parte del frente Franco Benavides, una de las organizaciones que componen las disidencias de las FARC bajo el mando de Iván Mordisco.

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Protección de menores contra narcoterrorismo

El objetivo principal del operativo era impedir que los menores fueran llevados a zonas rurales para ser incorporados a la violencia. El mandatario expresó su firme rechazo a estas prácticas al enviar un mensaje directo a los grupos armados ilegales que operan en el país.

De la Espriella señaló textualmente que no permitirán que sigan robándoles la infancia y el futuro a los niños. Asumió el compromiso de seguir persiguiendo a quienes reclutan menores para convertirlos en instrumentos de la violencia, asegurando que todo el peso de la ley caerá sobre ellos.

Historial de golpes a la estructura armada

El frente Franco Benavides tiene su presencia principal en el suroccidente colombiano, especialmente en las zonas rurales de Nariño y Cauca. Sin embargo, las autoridades han advertido que sus redes de reclutamiento buscan víctimas en municipios y ciudades de varios departamentos del país.

En mayo de 2025, fuerzas militares y policiales capturaron en flagrancia a dos presuntos integrantes de este frente en la vereda La Toma, El Peñol, Nariño. En ese decomiso se incautaron fusiles, pistolas, chalecos de uso privativo de la Fuerza Pública, equipos de comunicación y dinero en efectivo. Meses después, en septiembre de ese mismo año, otros siete presuntos miembros de la organización murieron en operaciones militares en la misma región.

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Consecuencias para las comunidades y próximos pasos

Las estructuras armadas ilegales suelen reclutar a los menores mediante engaños, ofreciendo falsas oportunidades laborales. Una vez que las víctimas llegan a los campamentos, son obligadas a permanecer allí y son amenazadas constantemente para evitar cualquier intento de escape.

Recientemente, el Ejército Nacional logró rescatar a tres jóvenes que habían sido reclutados forzadamente en los municipios de Policarpa y La Llanada, Nariño. Fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos. Este caso recuerda una incidente de agosto de 2025 donde se interceptó el transporte de tres menores del frente Jaime Martínez, también bajo mando de Iván Mordisco, cuyo destino final era el Guaviare.