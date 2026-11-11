Presidente De La Espriella condena atentado contra RCN en Cali

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó despliegue policial tras explosión en RCN. No hubo heridos, pero se investiga vínculo con amenazas del ELN.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, emitió una firme condenación pública tras el ataque terrorista que sufrió las instalaciones de la emisora RCN en la ciudad de Cali, ubicada en el departamento de Valle del Cauca. Este incidente violento ocurrió durante las primeras horas de la madrugada del miércoles 11 de noviembre, marcando un punto crítico en la seguridad de los medios de comunicación nacionales.

Despliegue inmediato de fuerzas estatales

Ante la gravedad de los hechos, el jefe de Estado anunció de manera inmediata que ha ordenado el despliegue integral de todas las capacidades operativas de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia del país. El objetivo prioritario de esta movilización es identificar, ubicar y capturar lo antes posible a los responsables directos e indirectos de este acto criminal contra la infraestructura mediática.

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Solidaridad con periodistas y prensa libre

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el mandatario expresó su total solidaridad con los trabajadores, comunicadores y periodistas afectados por la violencia. Abelardo De La Espriella reiteró el compromiso inquebrantable de su Gobierno Nacional con la protección del ejercicio periodístico, asegurando que no permitirán que ningún grupo narcoterrorista pretenda silenciar, intimidar o someter a los medios de comunicación mediante actos de fuerza bruta.

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Evaluación de daños y ausencia de víctimas

Las autoridades confirmaron que la detonación del artefacto explosivo causó daños materiales significativos en las instalaciones de RCN, peroafortunadamente no dejó personas heridas. Durante el momento de la explosión, únicamente se encontraba presente el personal encargado de las labores de vigilancia y seguridad del lugar, lo cual permitió evitar pérdidas humanas mayores en el incidente registrado este miércoles.

Investigación policial y posibles vínculos con el ELN

La investigación formal quedó asignada a un equipo especial de la Policía Nacional, quien trabaja en coordinación con otros organismos del Estado para esclarecer las circunstancias exactas del ataque. Se analiza si existe relación con alertas previas sobre amenazas dirigidas a Caracol Televisión, RCN y Caracol Radio, donde el ELN era señalado como posible autor intelectual de estos actos intimidatorios.