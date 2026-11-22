El mandatario respondió al ataque terrorista que dejó un soldado muerto y doce heridos en Cesar, prometiendo una respuesta contundente contra el narcoterrorismo.

El presidente Abelardo De la Espriella emitió un comunicado enfático en sus redes sociales tras el ataque terrorista sufrido la madrugada del domingo 22 de noviembre contra el Batallón Militar ubicado en La Jagua de Ibirico, Cesar. Esta agresión violenta provocó la muerte inmediata de un soldado y dejó a otros doce militares heridos, confirmando un saldo trágico que ha conmocionado a la región y al gobierno nacional.

Respuesta contundente contra el narcoterrorismo

De la Espriella declaró que cada ataque contra la Fuerza Pública y la población civil será pagado con sangre por los autores responsables. Su mensaje fue claro al afirmar que cada acción criminal recibirá una respuesta contundente, más fuerte, letal e implacable por parte del Estado colombiano.

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El primer mandatario calificó el acto como parte de una plaga y un cáncer del narcoterrorismo que ha causado graves daños a la nación. Aseguró que su administración buscará acabar con esta amenaza mediante operaciones militares efectivas y la aplicación estricta de la ley contra estos grupos armados.

Detalles del ataque y la víctima

El Ejército Nacional reveló que las instalaciones del Batallón fueron blanco de un ataque terrorista ejecutado mediante el empleo de rampas diseñadas para lanzar dispositivos explosivos improvisados. Esta técnica específica indica una planificación previa por parte de los agresores para vulnerar las defensas del cuartel.

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El soldado fallecido ha sido identificado oficialmente como Estivinson José Epieyú Pushaina, quien perdió la vida en el transcurso de la incursión. El cuerpo del militar caído ha sido trasladado para los procesos correspondientes mientras su familia recibe el apoyo institucional.

Atención médica a los heridos

Los otros doce militares que resultaron heridos durante el incidente están recibiendo atención médica especializada en diferentes centros asistenciales de la red hospitalaria del departamento del Cesar. Las autoridades sanitarias han desplegado recursos para garantizar el tratamiento adecuado de todos los soldados afectados.

El Ejército expresó sus más sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros de unidad del soldado Estivinson José Epieyú, honrando su memoria. Asimismo, mostraron su solidaridad con los militares heridos y sus seres queridos durante este momento de duelo nacional.

Compromiso constitucional y próximos pasos

En su comunicado oficial, el Ejército condenó la grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos que representa este acto. Atentar contra la vida de los soldados es un acto criminal que rechazan con absoluta firmeza en nombre de la institución.

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Las fuerzas militares reafirmaron que estos hechos no doblegarán su determinación de continuar cumpliendo la misión constitucional de proteger a los colombianos. Aunque el escrito no especifica quién está detrás del ataque, la institución mantiene la investigación activa para identificar y sancionar a los responsables.