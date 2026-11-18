El presidente Abelardo De La Espriella instruye al Ministerio de Hacienda para eximir el alza del IVA a alimentos de mascotas. Esta medida responde a la presión de la ciudadanía y refugios ante la Ley de Rescate Fiscal.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el martes 17 de noviembre que los alimentos para animales de compañía no experimentarán un aumento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este anuncio oficial surge tras la emisión de instrucciones directas al Ministerio de Hacienda para evitar cualquier modificación tributaria que encarezca estos productos esenciales. La decisión pone fin a la incertidumbre generada por la propuesta inicial del proyecto de Ley de Rescate Fiscal, la cual contemplaba elevar el impuesto del 5% al 19%, medida que había desatado una fuerte reacción negativa.

Detalles de la medida tributaria excluida

La exclusión del aumento tarifario se aplica específicamente a los alimentos procesados para mascotas, manteniendo su status actual frente al cambio general propuesto en la reforma económica. Según el texto original del proyecto gubernamental, la aplicación de la tarifa general del 19% hubiera comenzado a regir el 1 de enero de 2028, afectando directamente a millones de hogares y organizaciones de rescate. El mandato presidencial busca proteger explícitamente este ítem de la canasta familiar, alineándose con otras decisiones administrativas que ya han blindado al sector agropecuario y a la canasta básica general de nuevos gravámenes.

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Posiciones de sectores civiles y políticos

La senadora Andrea Padilla, defensora animalista, expresó su profunda satisfacción tras confirmar que el Ministerio de Hacienda acogió la exclusión propuesta por los congresistas participantes. En su declaración, la legisladora destacó que el Gobierno Nacional se comprometió formalmente a no tocar este ítem, reconociendo que la alimentación de las mascotas forma parte de un sector solidario en crecimiento y de la estructura familiar colombiana. A pesar de la victoria parcial, Padilla insistió en que continuará impulsando reformas adicionales dirigidas a reducir el IVA actual del 5% al 0% y a disminuir los impuestos aplicados a los servicios veterinarios de primera necesidad.

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Impacto real en refugios y familias colombianas

La movilización ciudadana jugó un papel determinante en esta definición política, evidenciado por el respaldo masivo recibido por las organizaciones dedicadas al cuidado animal. La senadora Esmeralda Hernández atribuyó el triunfo contundente a la acción coordinada de activistas, rescatistas y albergues, mencionando específicamente el apoyo de 50.000 personas que firmaron petitiones en contra de la subida impositiva. Hernández también alertó sobre la necesidad de mantener la vigilancia legislativa estricta sobre la ponencia radicada para impedir que el artículo referente al IVA se reintroduzca en futuras revisiones del texto legal.

La afectación económica de un hipotético incremento habría golpeado severamente a dos grupos vulnerables: las personas que realizan labores de rescate animal sin ánimo de lucro y el 70% de las familias colombianas que conviven con mascotas. Al confirmar la estabilidad tributaria, el Ejecutivo reconoce el esfuerzo financiero que representa garantizar el bienestar de los compañeros animales dentro de los hogares. Esta medida se inscribe en el contexto más amplio de la economía nacional, donde el Banco de Bogotá ha advertido recientemente sobre la presencia de estanflación con precios elevados y un frenado en la actividad económica, lo que hace aún más crítica la protección de los gastos básicos del ciudadano.