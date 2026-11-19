El mandatario anunció el ingreso de Jorge Galvis Rodríguez a la máxima seguridad en Bogotá tras su captura en Tibú, un golpe a la estructura narcoterrorista del Magdalena Medio.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó oficialmente el jueves 19 de noviembre que Jorge Galvis Rodríguez, conocido bajo el alias "Barba Chivo", se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad La Picota, ubicada en el sur de Bogotá. Esta decisión marca el cierre de un ciclo operativo iniciado con la captura del líder criminal en la zona rural de Tibú, en el municipio de Norte de Santander, durante una intervención militar de alta complejidad.

Detalles del traslado a máxima seguridad

El mandatario publicó a través de su cuenta en la red social X un video detallado que documenta el ingreso de Galvis Rodríguez al centro penitenciario administrado por el Inpec. En las imágenes, se observa al capturado con el cabello afeitado, esposado y vistiendo el uniforme reglamentario de recluso mientras es registrado por las autoridades carcelarias. Este procedimiento fue ejecutado bajo estrictas medidas de seguridad por parte de la Policía Nacional.

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El traslado desde Cúcuta hasta la capital del país representa un cambio significativo en el nivel de confinamiento del cabecilla. La Picota es reconocida como uno de los principales centros de reclusión de máxima seguridad del país, destino habitual para los líderes de organizaciones criminales considerados de alto riesgo. De La Espriella señaló en su mensaje que el capturado ya se encuentra dentro de las instalaciones, sometido a los protocolos de ingreso establecidos.

Vínculos con la estructura narcoterrorista

Según el reporte de la revista Semana, Jorge Galvis Rodríguez ocupaba el cargo de cabecilla de comisión y actuaba como hombre de confianza de alias "Andrey Avendaño". Este último es identificado como el máximo cabecilla de la Estructura 33, perteneciente al Bloque Magdalena Medio. La organización es descrita por el medio y las autoridades como una estructura narcoterrorista con presencia activa en las disidencias de las Farc.

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La captura de Galvis Rodríguez se enmarca en una ofensiva continuada de las autoridades colombianas contra esta organización criminal en la región nororiente. Esta operación militar no solo buscó la detención del líder, sino debilitar la estructura de mando que operaba en la zona. De La Espriella ha destacado que el combate a estas estructuras constituye una prioridad dentro de su política de seguridad nacional.

Resultados del operativo militar en Tibú

La detención de "Barba Chivo" fue resultado de un operativo militar que incluyó un bombardeo en la zona rural del municipio de Tibú. Según el balance oficial entregado por el presidente Abelardo De La Espriella, esta intervención dejó un saldo de seis personas capturadas y cuatro fallecidas. La operación fue realizada por las fuerzas militares con el objetivo de neutralizar a los miembros de la Estructura 33.

Días después del operativo, específicamente el 9 de noviembre, el presidente viajó en camuflaje hasta Cúcuta para presentar al cabecilla al país. Durante ese evento, se registró un tenso cruce de palabras entre De La Espriella y Galvis Rodríguez. El mandatario le dijo en la cara al capturado que "está que llora", una escena que fue grabada en video y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Implicaciones legales y prisiones futuras

El ingreso de Jorge Galvis Rodríguez a La Picota se produjo diez días después de su presentación pública en Cúcuta. Con su reclusión, el líder criminal queda bajo custodia mientras avanzan los procesos judiciales correspondientes. Por el momento, no se ha emitido un pronunciamiento judicial público que detalle las cargos específicos o la fecha de la audiencia de determinación de pena.

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Es fundamental recordar que, mientras no exista una condena firme en su contra, rige el principio de presunción de inocencia en el sistema de justicia colombiano. No obstante, el traslado a un centro de máxima seguridad refleja la clasificación de riesgo que las autoridades le han asignado debido a su posición jerárquica dentro de la organización criminal y los peligros que representa para la seguridad pública.