Abelardo De la Espriella anuncia la estrategia D.I.O.S. para modernizar y limpiar al SENA de corrupción, con enfoque en tecnología e inteligencia artificial.

En un evento realizado en la ciudad de Barranquilla el martes 17 de noviembre, el presidente Abelardo De la Espriella hizo el anuncio oficial de una transformación estructural en el Servicio Nacional de Aprendizaje ( SENA). La medida busca erradicar la corrupción y la politización que, según afirmó el mandatario, fueron implementadas por el gobierno anterior de Gustavo Petro.

La Estrategia D.I.O.S. para Modernizar la Entidad

El presidente reveló que ha ordenado la puesta en marcha de una nueva iniciativa de modernización llamada por sus siglas D.I.O.S. Esta estrategia se basa en cuatro pilares fundamentales que guiarán el futuro del instituto de formación profesional: la digitalización de procesos, la integración de la innovación en todos los niveles, la oferta de programas de estudio pertinentes con la realidad laboral y la sostenibilidad en materia digital. El objetivo central es asegurar que estos principios no queden únicamente en documentos teóricos, sino que se traduzcan en resultados tangibles para los aprendices.

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La implementación de D.I.O.S. implica la incorporación de herramientas pedagógicas de vanguardia y el fortalecimiento de programas tecnológicos. Se dará prioridad especial a la capacitación en sistemas automatizados, análisis de datos e inteligencia artificial. El fin último es garantizar que los egresados encuentren oportunidades laborales reales y competitivas en el mercado, recuperando así el valor de la titulación ofrecida por el SENA.

Participación Empresarial y Reorganización Interna

Una de las claves de este cambio administrativo es el rol protagónico que tendrán los empresarios en la redefinición de los procesos formativos. Las empresas privadas y las entidades privadas tendrán una mayor injerencia en la definición de los perfiles de los pasantes e incluso en la estructura misma de los programas de estudio. Este mecanismo permitirá evaluar y acordar directamente con el sector productivo cuáles son las necesidades técnicas reales que se requieren en las fábricas y talleres del país.

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De la Espriella ordenó específicamente al director del SENA, Fray Ricardo Torres, que ejecute una depuración exhaustiva en la entidad. Esta limpieza institucional debe ir acompañada de una colaboración más estrecha con las universidades, centros de investigación y empresas, para que los nuevos conocimientos adquiridos se aprovechen efectivamente en las actividades productivas del territorio nacional.

Justificación Política y Crítica al Gobierno Anterior

El presidente justificó estas drásticas modificaciones bajo la premisa de devolverle el prestigio al SENA, una entidad que afirmó fue arrastrada por el piso y llenada de politiquería por el régimen anterior. Abelardo De la Espriella hizo referencia directa a su lucha electoral y a su contienda con el excandidato y senador Iván Cepeda, advirtiendo sobre las consecuencias que habría tenido para el país si él no hubiera asumido la presidencia.

El mandatario argumentó que, de haber perdido las elecciones, Colombia habría estado bajo el mando de candidatos de las FARC y el ELN, dentro de un modelo político, económico y social que considera fracasado a nivel mundial. Admitió que existe un fuerte rechazo contra su gestión por parte de sus opositores, atribuyéndolo a que su administración ha dañado programas y estrategias de treinta años de antigüedad, impidiendo que lo que calificó como el cáncer del comunismo se consolidara en la nación.