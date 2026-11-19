El mandatario colombiano Abelardo De la Espriella desmintió afirmaciones del New York Times sobre una negativa a planes conjuntos contra el narcotráfico.

El presidente Abelardo De la Espriella refutó rotundamente las afirmaciones publicadas por el diario The New York Times este miércoles 18 de noviembre, las cuales sugerían que su Gobierno había rechazado una propuesta de Estados Unidos para ejecutar operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo en Colombia. Esta negación oficial surge directamente tras la difusión de un reporte estadounidense que señalaba una supuesta negativa de las autoridades colombianas para avanzar en dicha iniciativa de seguridad bilateral.

Refutación oficial sobre la cooperación bilateral

Abelardo De la Espriella utilizó su cuenta en la plataforma X para calificar como falsa la versión presentada por el medio de comunicación estadounidense y aseguró explícitamente que no ha rechazado ninguna iniciativa propuesta por la administración de Donald Trump. El mandatario destacó que las solicitudes formulares de Colombia hacia Washington están actualmente enfocadas en obtener apoyo militar, tecnológico, operativo y de inteligencia para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Also read Presidente Abelardo de la Espriella informa balance de naufragio en La Guajira

Origen de la controversia con el New York Times

La polémica se originó cuando el diario The New York Times publicó información basada en supuestos informes de funcionarios del Gobierno colombiano que habrían comunicado a representantes de Estados Unidos la falta de respaldo suficiente en el Congreso para sacar adelante una iniciativa que contemplaba acciones militares conjuntas contra organizaciones dedicadas al narcotráfico en territorio nacional. Según este reporte, la negativa se habría justificado por la insuficiente legitimidad política necesaria para aprobar tal plan en el legislativo colombiano, generando así la tensión diplomática que actualmente se debate.

Posición del Gobierno sobre tropas extranjeras

El presidente Abelardo De la Espriella aclaró que el Gobierno no ha solicitado el envío de tropas estadounidenses al territorio nacional y recordó que cualquier decisión de esa naturaleza estaría estrictamente sujeta a la competencia exclusiva del Congreso de la República. Esta distinción es fundamental para entender que, aunque se busca cooperación en inteligencia y tecnología, la presencia militar directa de fuerzas extranjeras requiere un proceso legislativo que aún no ha sido initiado por la executive branch.

Advertisement

Impacto en la estrategia antidrogas nacional

La confirmación de la postura oficial de De la Espriella indica que Colombia mantiene su compromiso con la colaboración internacional contra el narcotráfico, pero bajo términos que priorizan el apoyo técnico y no la intervención militar directa. Este enfoque busca equilibrar la soberanía nacional con la necesidad de recursos para combatir a las redes criminales, asegurando que las medidas adoptadas cuenden con el marco legal y político adecuado dentro del país.

Siguientes pasos y contexto político

La situación continua desarrollándose mientras el Ejecutivo colombiano espera que Estados comprenda la matización entre rechazar una propuesta y simplemente no solicitar el envío de tropas. Se espera que la próxima comunicación entre ambas naciones se centre en cómo optimizar el apoyo tecnológico e intelectual mencionado por el presidente, evitando malentendidos que puedan afectar la relación bilateral y la lucha común contra el narcoterrorismo en la región.