El mandatario impulsa el Salario Solidario a través de las Cajas de Compensación para integrar trabajadores informales a la protección social sin afectar salarios formales.

El presidente Abelardo De la Espriella presentó durante el Encuentro Nacional de Modernización y Fortalecimiento del Sistema del Subsidio Familiar una propuesta innovadora llamada " Salario Solidario". Este mecanismo busca utilizar una porción del incremento salarial para financiar la inclusión de trabajadores informales en el sistema de protección social colombiano.

Mecanismo del Salario Solidario

El "Salario Solidario" es un instrumento diseñado para que una fracción previamente definida y concertada del incremento salarial se destine, a través de las Cajas de Compensación, a facilitar la incorporación de los trabajadores informales al sistema de protección social. Esta idea surge como respuesta a la necesidad de cubrir a millones de compatriotas que, aunque trabajan, no reciben directamente los beneficios de los aumentos salariales al encontrarse en la informalidad.

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Diálogo sobre Salario Mínimo 2027

La declaración del mandatario se produjo un día después de que comenzara el diálogo sobre el salario mínimo de 2027 entre el Gobierno, trabajadores y empresarios. El Ministerio del Trabajo dio inicio el jueves a la primera sesión de la Subcomisión de Productividad de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, un paso fundamental para la definición del mínimo. En ese contexto, el presidente explicó que cada año la atención se concentra en los trabajadores formales, pero es indispensable proteger también a quienes están fuera del sistema.

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Posiciones de los actores sociales

Abelardo De la Espriella reiteró que se trata aún de una posibilidad y reconoció que una propuesta de esta naturaleza exige mucha reflexión y un estudio económico y jurídico muy cuidadoso. El mandatario aclaró que no hay que tenerle miedo a la deliberación y que la idea sería facilitarles a esos compatriotas el acceso a servicios, formación y orientación laboral, así como ofrecerles oportunidades para mejorar sus ingresos. Solicitó conocer de sobremanera la opinión de las Cajas de Compensación, de los empresarios, de los trabajadores y de quienes han estudiado por tantos años estos asuntos.

Impacto y próximos pasos

El presidente sostuvo que cualquier fórmula que se estudie debe respetar plenamente los derechos salariales y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos. No tendría sentido buscar una solución para unos a costa de perjudicar a otros, estableciendo un límite claro que no está dispuesto a desconocer. El proceso de fortalecimiento de las Cajas de Compensación debe tener un propósito más amplio: incorporar progresivamente a los trabajadores informales, comenzando por aquellos que viven en situación de mayor pobreza para evitar que la política social beneficie principalmente a quienes ya están vinculados al sistema.