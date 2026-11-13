El presidente Abelardo De La Espriella ordenó revertir los altos salarios del Fondo Milagro tras la polémica, reafirmando su compromiso con la austeridad en la reconstrucción post-sismo.

La nación colombiana se vio envuelta en una controversia pública este jueves al hacerse conocer la estructura salarial del Fondo Milagro, un organismo creado recientemente por el Gobierno presidido por Abelardo De La Espriella. La revelación de las cifras generó una reacción inmediata y crítica por parte de la opinión pública y los medios de comunicación, quienes cuestionaron la opacidad y el costo elevado de estas contrataciones.

Reversión inmediata de los salarios polémicos

Ante el estallido social, el Presidente Abelardo De La Espriella se comunicó con la nación esa misma noche para anunciar que revocaría la decisión anterior. El mandatario explicó que la cuantía del personal no era compatible con la política de austeridad que ha sido la bandera de su administración desde el inicio. Ordenó de manera explícita el cambio inmediato de esta situación para proteger la integridad del proceso de reconstrucción nacional.

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Detalles financieros y estructura de pagos

Los cuestionamientos se centraron en cifras específicas que sumaban alrededor de 650 millones de pesos mensuales únicamente para los primeros 26 funcionarios asignados. Los cálculos del gobierno indicaban que, al completar el organigrama propuesto, el monto podría superar los 1.200 millones de pesos mensuales. A esta cifra se le deben sumar los 248 millones de pesos correspondientes a la administración de la fiducia, lo que representa una carga financiera significativa para el Estado durante la emergencia.

Una de las partes más criticadas fue la remuneración destinada a los altos cargos ejecutivos. Se informó que entre el gerente general, Jaime Uribe, y el Secretario Privado, la nómina mensual ascendía a casi 80 millones de pesos. Este monto no incluía las primas ni las prestaciones sociales adicionales, lo que multiplicaba el costo real para el presupuesto público en un periodo ya de por sí crítico.

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Denuncias de politización y favoritismo

La crítica fue contundente al señalar que estas decisiones parecían favorecer a aliados políticos y amigos de campaña del Presidente Abelardo. El gobierno admitió que se habían creado 130 nuevos cargos, una medida que fue calificada de oportunista y desalmada por sectores opositores y ciudadanos. El argumento central de la denuncia era que se estaba aprovechando la tragedia para insertar personal y estructuras administrativas innecesarias.

El mandatario utilizó un lenguaje fuerte para describir a quienes promovieron estos salarios, refiriéndose a ellos como personas que buscan lucrarse con el sufrimiento ajeno. Consideró que estas acciones atentaban contra la misión trascendental de reconstruir lo destruido por el terremoto y manchaban el legado de su administración. La coherencia entre los discursos de austeridad y las decisiones ejecutivas era vista como una falla grave.

Nuevas medidas correctivas y futuro del fondo

Para solucionar el problema, el Presidente Abelardo De La Espriella prometió que en las próximas horas se anunciarían las medidas correctivas pertinentes. Esto implica una revisión total de los contratos y una reestructuración que se alinee con la ética y la transparencia exigidas por la ciudadanía. Se busca eliminar cualquier percepción de privilegio indebido dentro de la entidad encargada de la ayuda.

A pesar de la crisis institucional momentánea, el Fondo Milagro continúa operando y avanzando en sus objetivos principales. La entidad ha logrado, en tiempo récord, iniciar labores de reconstrucción, entregar viviendas a los damnificados y gestionar subsidios urgentes. También se están llevando a cabo las demoliciones necesarias para despejar áreas inseguras y permitir el replanteamiento urbano.

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El gobierno reafirmó que todos los funcionarios y colaboradores de la entidad se encuentran en un período de prueba permanente. No existen cargos asegurados ni patentes de corso para quienes tomen decisiones que vayan en contra de las directrices establecidas. La autoridad del Ejecutivo está comprometida a corregir cualquier dislate o error con la mayor rapidez posible, sin titubeos ni contemplaciones.

La situación actual sirve como recordatorio de la necesidad de una gobernanza estricta en tiempos de crisis. El Presidente Abelardo De La Espriella reiteró que en su administración la austeridad y la coherencia son principios no negociables. La reconstrucción de la Patria Milagro requiere el ejemplo y el trabajo honesto de todos los involucrados, dejando atrás las prácticas que puedan ser interpretadas como corrupción o malversación.