Presidente del CNE garantiza transparencia y observación internacional en segunda vuelta

El magistrado Alfonso Campo Martínez asegura que Colombia tiene la democracia más fuerte de América Latina, con más de 237,000 testigos y 1,300 observadores internacionales para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia , prevista para el 21 de junio, el magistrado del Consejo Nacional Electoral ( CNE ), Alfonso Campo Martínez, ha enviado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.

En medio de un ambiente marcado por la polarización política y los cuestionamientos anticipados sobre los resultados, Campo aseguró que el sistema electoral colombiano es el más fuerte de América Latina. Destacó que para esta jornada se ha desplegado una estructura de supervisión sin precedentes, con más de 237.000 testigos electorales acreditados, 15.000 observadores nacionales y alrededor de 1.300 observadores internacionales.

Esta red permite un seguimiento permanente desde la apertura de mesas hasta la consolidación de resultados, bajo principios de seguridad, transparencia y trazabilidad. El magistrado subrayó que los cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso deben enfrentarse con hechos. Recordó que en la primera vuelta electoral no se presentó ninguna reclamación formal, lo que demuestra la eficiencia y solidez del sistema.

Además, enfatizó que las garantías electorales no dependen solo del CNE o la Registraduría, sino de una cadena institucional que incluye jurados de votación, jueces, notarios, delegados de campañas, testigos electorales, la Procuraduría y observadores nacionales e internacionales. Esta multiplicidad de actores garantiza una transparencia vigilada y fortalece la confianza en los resultados.

En cuanto a las regiones apartadas o afectadas por problemas de orden público, Campo destacó el trabajo articulado con la Fiscalía, la Policía y las Fuerzas Militares para prevenir delitos electorales. Aseguró que cualquier situación que pueda constituir un ilícito es investigada de inmediato. Con estas medidas, Colombia reafirma su compromiso con una democracia sólida y transparente, capaz de enfrentar los desafíos políticos actuales y de mantener la credibilidad ante los ojos del mundo





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