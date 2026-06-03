Presidente Gustavo Petro asegura que no renunciará para participar en las elecciones

El presidente Gustavo Petro descartó cualquier posibilidad de renunciar a su cargo para hacer campaña por Iván Cepeda. Afirmó que su compromiso es con la gobernabilidad hasta agosto de 2026 y que liderará la lucha contra el candidato Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , afirmó de manera categórica que no renunciará a su cargo para participar en las próximas elecciones presidenciales. En una declaración pública, el mandatario subrayó que su compromiso es con la gobernabilidad hasta el final de su período en agosto de 2026.

"No voy a ser el jefe de una campaña electoral, voy a dar la batalla por la vida", sostuvo Petro, respondiendo a los rumores que indicaban una posible dimisión para apoyar la candidatura de Iván Cepeda, del Pacto Histórico. Estas especulaciones surgieron tras los resultados de la primera vuelta electoral, donde Cepeda no logró los votos esperados y fue superado por Abelardo de la Espriella, quien se perfila como el principal rival en la segunda vuelta.

El contexto político en Colombia se ha tornado complejo luego de que De la Espriella obtuviera la mayoría de los sufragios en la primera vuelta del 31 de mayo. Petro, en un extenso mensaje en su cuenta de X, cuestionó la legitimidad del triunfo de su oponente y advirtió sobre el riesgo que representa para la democracia colombiana.

"Vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertad de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente", escribió el presidente, dejando claro que no permitirá que el "fascismo" llegue al poder.

Asimismo, rechazó el apoyo manifestado por el expresidente estadounidense Donald Trump a De la Espriella, instando a los colombianos a votar en plena libertad. Fuentes cercanas a la Casa de Nariño revelaron que la posibilidad de una renuncia de Petro fue considerada tras los resultados electorales desfavorables para su aliado Cepeda.

Sin embargo, el presidente ha descartado esta opción y se ha comprometido a liderar personalmente la campaña para derrotar a De la Espriella en la segunda vuelta. Petro enfatizó que su proyecto político necesita al menos tres millones de votos adicionales para asegurar la victoria. En medio de esta controversia, el ministro de Defensa también desmintió un artículo del New York Times que sugería que Colombia había solicitado sanciones financieras a Estados Unidos contra el oro colombiano.

La situación política sigue siendo tensa, con acusaciones cruzadas y un ambiente electoral cargado de incertidumbre. El presidente Gustavo Petro ha reiterado que no abandonará su cargo y que su lucha es por la vida y la libertad de Colombia. La decisión de no renunciar ha sido respaldada por algunos sectores del Gobierno, mientras que otros analistas consideran que podría ser un movimiento estratégico para mantener la gobernabilidad.

En las próximas semanas, se espera que el presidente intensifique sus actividades políticas para contrarrestar la ventaja de De la Espriella, utilizando su influencia y recursos estatales para movilizar a los votantes. La comunidad internacional observa con atención este proceso electoral, que definirá el rumbo de Colombia en los próximos años





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