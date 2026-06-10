El presidente colombiano, Gustavo Petro, cuestionó el apoyo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella y pidió regular la IA a nivel global en una intervención ante el Consejo de Seguridad.

Presidente Gustavo Petro pide a Donald Trump no intervenir en la campaña tras mensaje en el que reiteró apoyo a Abelardo de la Espriella: 'No usted' Este 10 de junio, el mandatario estadounidense aseguró que Colombia tendrá el 'apoyo total' de EE.

UU. si De la Espriella gana la elección. Gustavo Petro cuestionó apoyo de Trump a Abelardo de la Espriella y pidió regular la IA a nivel global en intervención ante el Consejo de Seguridad La reacción del mandatario colombiano llegó después de que Trump volvió a referirse este miércoles a las elecciones en Colombia en una publicación realizada en su red Truth Social. Cabe recordar que el pasado tras convertirse en el candidato más votado en las urnas.

Abelardo de la Espriella calificó medida de suspensión contra presidente Gustavo Petro como 'autoatentado': 'Campaña a favor de su heredero' impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público! apoyo y la fuerza total de Estados Unido





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