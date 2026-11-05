Presidente ordena operativo masivo tras secuestro de subintendente en Arauca

Abelardo De La Espriella movilizó al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para rescatar a María Camila Pantoja en Saravena, Arauca, tras su secuestro por el ELN.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó el despliegue inmediato de todas las capacidades militares y policiales del país para localizar y rescatar a la subintendente del Ejército, María Camila Pantoja. Esta decisión responde al reciente secuestro de la funcionaria en el municipio de Saravena, ubicado en el departamento de Arauca, donde fue abordada por dos hombres armados que circulaban en una motocicleta.

Movilización de fuerzas para el rescate

El jefe de Estado anunció con firmeza que se activarán la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional para ejecutar una búsqueda integral. Su objetivo prioritario es garantizar el regreso de María Camila Pantoja sana y salva a sus unidades de mando. Esta orden ejecutiva refleja la máxima urgencia del gobierno ante la vulnerabilidad de los miembros de las fuerzas armadas en zonas de conflicto.

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Condena a grupos armados ilegales

El presidente De La Espriella declaró que el Estado colombiano no permitirá que los criminales utilicen el secuestro como herramienta para intimidar a la Fuerza Pública o desafiar la autoridad del Estado. Exigió a los autores de este delito que respeten la vida e integridad de la subintendente y que la liberen de manera inmediata y sin imponer condiciones políticas.

Identificación del ELN como responsable

El alto mando militar atribuyó la responsabilidad del secuestro al Ejército de Liberación Nacional (ELN), calificando esta práctica criminal como un acto de desprecio absoluto hacia la vida humana. El Gobierno central señaló que intentar doblegar la voluntad de las Fuerzas Militares mediante este tipo de agresiones constituye una violación grave a los derechos fundamentales y una ofensa directa a la seguridad nacional.

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Protocolos de búsqueda interinstitucional

El Ejército Nacional emitió un comunicado oficial en el que condenó categóricamente el acto, destacando que vulnera principios esenciales como la libertad, la vida y la dignidad humana. Una vez conocida la situación, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda específicos y los mecanismos de coordinación interinstitucional para optimizar las operaciones de rescate en la región de Arauca.

Contexto de militares secuestrados en 2025

Los reportes oficiales mencionan a otros uniformados que permanecen retenidos, incluyendo a Jamerson Adrián Guachetá Guachetá, secuestrado el 26 de julio de 2025 en Cauca. Asimismo, se listan a Juan David Buitrón Caicedo, captado el 26 de agosto de 2025 en Cauca, y a Víctor Hugo Yepes García, privado de libertad el 14 de noviembre de 2025. En Nariño, Brayan Stiven Ruiz Toro y Jeison Javier García Rodríguez fueron secuestrados el 26 de agosto de 2025.

Impacto en la seguridad y derechos humanos

Las autoridades han identificado a estructuras disidentes de las Farc como presuntas responsables de varios de estos delitos en diferentes departamentos. El secuestro implica que una persona fue privada ilegalmente de su libertad, lo que puede generar penas de prisión y responsabilidades penales graves. Cuando estos actos ocurren en el contexto del conflicto armado, también constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario.