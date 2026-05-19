Presidente Petro cierra su gobierno tras expresar deseo y conciencia social

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó un video en el que dio un cierre a sus cuatro años de gobierno y expresó su deseo de transformación en términos de un deseo y una conciencia social en la población. Petro criticó la falta de relación de la política con la población y las necesidades de la gente, y enfatizó que Colombia cumple su gran sueño en 2022, cuando tomó la decisión de cambiar el modo de diálogo y de pensar el poder en el país. Petro concluyó enfatizando que el poder no puede ser visto como algo ajeno y acumulable, sino como una herramienta para compartir la realidad y para sembrar ideas que crecerán con el país y que Impediremos la paz y la seguridad.

El presidente de la República, Gustavo Petro, dio un cierre de sus cuatro años de gobierno en un video en el que comenzó a expresar sus intenciones de transformación del país a través de una manifestación del deseo y la conciencia social.

Petro criticó la forma en la que la política en Colombia ha sido ajena a la calle, a los trabajadores y a la vida de la gente, y resaltó que Colombia no improvisó en 2022, sino que decidió tomar una decisión para definir que el poder no podía seguir hablando en un solo idioma que nadie entendía. Petro enfatizó que el poder no puede ser visto como una herramienta de acumulación, sino como una herramienta para compartir la realidad en un comienzo diferente y para sembrar las ideas que crecerán con el país a medida que se haga realidad





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