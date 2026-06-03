Presidente Petro critica el apoyo de Trump a candidato colombiano y llama a votar con libertad

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó el respaldo del expresidente estadounidense Donald Trump al candidato Abelardo De la Espriella para la segunda vuelta electoral, instando a los ciudadanos a ejercer su voto sin presiones externas. Trump destacó a De la Espriella como un líder fuerte y prometió una mejora en las relaciones bilaterales, mientras el candidato agradeció el apoyo y habló de una nueva era en la alianza con EE.UU. Las elecciones del 21 de junio presentan una diferencia de 7,7 puntos a favor de De la Espriella sobre Iván Cepeda, candidato del gobierno.

El presidente colombiano Gustavo Petro sepronunció este martes 2 de junio en contra del respaldo expresado por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump hacia el candidato presidencial Abelardo De la Espriella para la segunda vuelta electoral del próximo 21 de junio.

Petro utilizó su cuenta en la red social X para transmitir un mensaje claro: cuando un país interviene en las decisiones de otro, muere la libertad. Invitó a toda Colombia a votar en plena libertad y a no convertirse en esclavos ni colonia de nadie.

El mandatario evocó la lucha de generaciones pasadas, junto a Bolívar y Nariño, por la libertad y soberanía nacional, afirmando que si el corazón del mundo pierde esos valores, se apaga la esperanza tanto del mundo como de Colombia. Esta declaración surge tras la publicación de Trump en su plataforma Truth Social, donde calificó a De la Espriella como un líder inteligente, fuerte y decidido, y aseguró que su eventual triunfo impulsaría el crecimiento económico, la creación de empleo, el comercio y la lucha contra el crimen y el narcotráfico, además del restablecimiento de la ley y el orden.

Trump también subrayó la importancia de la segunda vuelta para el futuro de Colombia y para la relación bilateral con Estados Unidos, presentando a De la Espriella como alternativa a lo que él denomina izquierda radical. El expresidente estadounidense afirmó sentir honor al otorgar su respaldo, citando los logros profesionales y el apoyo político del candidato colombiano, y pronosticó que el apodado El Tigre no decepcionará al pueblo.

Por su parte, De la Espriella respondió rápidamente a través de X, agradeciendo el apoyo decidido de Trump y su gobierno, y advirtiendo que en la era del Tigre se construirá una alianza como nunca antes ha tenido Colombia con Estados Unidos. En entrevista con la revista Semana, el candidato del movimiento Defensores de la Patria destacó que con Washington mantiene relaciones muy buenas desde hace muchos años, y que esas relaciones serán determinantes para liberar a Colombia de la violencia, así como para impulsar el comercio, teniendo en cuenta que Estados Unidos es el primer socio comercial del país.

De la Espriella subrayó que en su gobierno la relación bilateral alcanzará un nivel nunca antes visto, tanto en seguridad como en comercio. Los resultados de la primera vuelta, confirmados por la Registraduría Nacional con un 99,94 % de coincidencia entre el escrutinio y el conteo preliminar, ubican a De la Espriella como el candidato más votado, seguido por Iván Cepeda, candidato apoyado por Petro, y por lacenta diferencia de 7,7 puntos a favor de De la Espriella según la encuesta AtlasIntel.

Mientras tanto, la Registraduría salió al paso de las acusaciones de Petro sobre supuesto fraude electoral, indicando que las reclamaciones presentadas en mesas y durante el escrutinio fueron mínimas. En otro frente, la senadora Paloma Valencia invitó a Alejandro Fajardo, Claudia López y Juan Fernando Cristo conocido como Oviedo a tomarse un café para convencerlos de no votar por Iván Cepeda en la segunda vuelta.

El panorama electoral colombiano se mantiene crispado, con un marcadoambio entre el oficialismo y la oposición de derecha, y con la injerencia internacional como elemento de confrontación discursiva, especialmente entre Petro y Trump. La campaña ha estado marcada por declaraciones fuertes y la búsqueda de capitalizar el apoyo proveniente de figuras internacionales para atraer electores indecisos.

A menos de tres semanas de la segunda vuelta, ambos bandos intensifican sus esfuerzos por conquistar el voto de quienes no optaron por los candidatos que pasaron a la definición





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