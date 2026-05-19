Presidente Petro cuestiona la advertencia de la Contraloría y defiende la deuda de largo plazo

El presidente Gustavo Petro respondió con dureza a la advertencia de la Contraloría sobre el deterioro en las condiciones de financiación tras una emisión de TES y cuestionó el alcance de la alerta disciplinaria al Ministerio de Hacienda. El tema es sensible porque afecta con los que el Estado obtiene recursos en el mercado y, por esa vía, también asume compromisos futuros de pago.

El presidente Gustavo Petro respondió con dureza a la advertencia de la Contraloría sobre el deterioro en las condiciones de financiación tras una emisión de TES y cuestionó el alcance de la alerta disciplinaria al Ministerio de Hacienda.

El tema es sensible porque afecta con los que el Estado obtiene recursos en el mercado y, por esa vía, también asume compromisos futuros de pago. Según el mandatario, el análisis debe tener en cuenta que cuando un banco central sube las tasas de interés, también las tasas de interés se las eleva al endeudamiento interno del gobierno.

El Presidente defiende la deuda de largo plazo y sostiene que los compromisos de deuda actuales deben pagarse "sin un día de tardanza" por mandato constitucional. La política monetaria y el costo de la deuda son los puntos fuertes de la respuesta presidencial





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