Presidente Petro cuestiona legalidad de solicitud de suspensión impulsada por congresista y acusa a presidente de Comisión de Acusaciones de presiones

El mandatario afirmó desde Nueva York que la Comisión de Acusaciones no tiene facultades para apartarlo del cargo y señaló que la medida promovida por Gloria Arizabaleta debe surtir varios trámites. Además, acusó a la congresista de solicitudes indebidas al Ejecutivo.

El presidente Gustavo Petro se pronunció por primera vez sobre la solicitud de suspensión provisional impulsada por la representante Gloria Elena Arizabaleta , presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, dentro de la investigación que se adelanta en su contra por una presunta participación en política durante la campaña electoral.

Desde Nueva York, donde participaba en actividades relacionadas con el Consejo de Seguridad de la ONU, el mandatario cuestionó la viabilidad jurídica de la iniciativa y aseguró que no existe fundamento legal para suspenderlo de sus funciones. Petro argumentó que, según su interpretación de la Constitución y las normas del fuero presidencial, una comisión de la Cámara no puede adoptar una decisión de ese alcance de manera autónoma, ya que cualquier actuación relacionada con la suspensión de un presidente debe involucrar otras instancias del Congreso, incluido el Senado de la República.

Durante una rueda de prensa, el jefe de Estado insistió en que la medida aún debe surtir diferentes etapas procesales y rechazó las versiones que daban por hecho una eventual suspensión. Aclaró que la Comisión de Acusaciones no ha pedido su suspensión en pleno, sino que se trata de una iniciativa promovida por una sola congresista, la cual necesita una votación posterior.

Petro también intentó restarle alcance al proceso, señalando que se encuentra en una etapa inicial y debe completar varios procedimientos antes de discutir cualquier medida de fondo. Además de cuestionar la validez jurídica, Petro lanzó acusaciones directas contra Gloria Arizabaleta, militante del Pacto Histórico, y pidió a varios integrantes de su gabinete que revelen públicamente solicitudes que, según él, la congresista habría realizado al Gobierno Nacional.

El presidente aseguró que algunos de esos requerimientos habrían excedido las funciones normales de representación política y podrían constituir una forma de extorsión o presión indebida sobre el Ejecutivo. La solicitud de suspensión fue sustentada por Arizabaleta en un auto de instrucción que considera procedente la medida cautelar, argumentando que la cercanía de la segunda vuelta presidencial y las actuaciones atribuidas al mandatario justificarían una medida preventiva, al considerar que la conducta investigada podría constituir una falta disciplinaria de especial relevancia por su eventual impacto en el principio de neutralidad que deben observar los servidores públicos durante una contienda electoral.

Voceros del Gobierno reiteraron que la Comisión de Acusaciones cumple funciones de investigación e instrucción, pero no tendría competencia para ordenar por sí sola la suspensión del jefe de Estado, ya que el procedimiento constitucional requiere la participación de otras instancias del Congreso y el presidente cuenta con un régimen especial de juzgamiento establecido en la Constitución





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