Presidente Petro defiende facultades constitucionales y anuncia suspensión de órdenes de captura en paz

El presidente Gustavo Petro defendió su mandato constitucional y sus facultades para tomar decisiones en pro de construir la paz. Además, anunció la suspensión de órdenes de captura en las Zonas Unitarias Transitorias y en la búsqueda del fin de la guerra.

El presidente Gustavo Petro afirmó que tiene mandato constitucional y que es él quien toma las decisiones en pro de construir la paz . En el marco de un nuevo consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro hizo una férrea defensa de sus facultades constitucionales para tomar decisiones sobre el orden público del país y aseguró que los procesos de paz, las Zonas Unitarias Transitorias y la suspensión de órdenes de captura son necesarias para buscar el fin de la guerra.

Lo que es opción es la orden constitucional de luchar por la paz en todos los minutos, en todos los instantes," dijo el mandatario. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quien respaldó al mandatario y anunció que este jueves se reunirá con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para hablar y aclarar el tema de las suspensiones de órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo y otras estructuras que están sumadas a las negociaciones de paz.

"La discusión alrededor del comunicado de la Fiscalía es qué pasaría de aquí al 26 de junio, es decir, es claro que la ley dice que el 26 de junio esas órdenes de captura de las personas que se trasladen a las Zonas Unitarias Transitorias se suspendrían automáticamente por mandato de la ley.

La discusión está en que la Fiscalía ha interpretado que en este periodo de lo que llaman el tránsito hacia estas zonas tendría la facultad de unilateralmente no levantar esas suspensiones de las capturas"Igualmente, el funcionario aclaró que cuando entren en vigor estas zonas de concentración Tendremos una reunión con la señora fiscal y el alto comisionado para aclarar, precisar y reafirmar esta posición del Gobierno" el presidente Gustavo Petro retomó el tema y reveló que con cinco estructuras armadas ya lograron llegar hasta esta fase de las Zonas de Unificación Temporal, a las que, explicó, no irán extraditables.

"Evaluaré después esa medida, dependiendo del avance final del acuerdo de paz", dijo. Voy a expedir unas resoluciones en virtud de mi competencia electoral y competencia constitucional dada por el pueblo . No es cierto que nos estamos pasando por encima de convenios internacionales; que me presenten el tratado de extradición con Estados Unidos.

He hablado con ese Gobierno y he presentado una fórmula en la actual situación de conflicto armado del país que me parece más eficaz que las que se han hecho antes. El conflicto armado de Colombia ahora se basa no en la política o la diferencia ideológica como lo fue desde hace 75 años, sino en las economías ilícitas que fundamentalmente son cocaína y oro"Puntualizó





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