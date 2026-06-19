Presidente Petro denuncia 'grosería' por parte de líderes extranjeros que intervienen en elecciones colombianas y alerta sobre soberanía nacional

El mandatario colombiano afirmó que los colombianos decidirán su futuro y calificó como inaceptable la intromisión de mandatarios como Donald Trump, Javier Milei y Juan Orlando Hernández. Simultáneamente, la Embajada de EE. UU. advirtió a sus ciudadanos sobre posibles disturbios en las elecciones presidenciales del próximo domingo.

El presidente Gustavo Petro reiteró que no alberga animadversión personal hacia Estados Unidos, pero señaló con firmeza que constitute una "grosería con Colombia" cualquier intento de un mandatario extranjero de influir en el proceso electoral del país.

En un discurso cargado de referencias a la soberanía nacional, Petro subrayó que los colombianos son los únicos llamados a decidir el futuro de la nación en los comicios presidenciales programados para el próximo domingo. Afirmó que "cada colombiano deberá decidir si cambia la bandera por una norteamericana", una declaración que enmarcó en medio de las crecientes tensiones diplomáticas y los cuestionamientos por lo que considera actos de injerencia por parte de gobiernos externos.

El mandatario no escatimó en críticas directas hacia su homólogo estadounidense, Donald Trump, así como hacia el presidente argentino, Javier Milei, y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quienes mencionó como ejemplos de figuras que han externado opiniones sobre el scenario político colombiano. En un tono desafiante, recordó que su periodo constitucional concluye el 6 de agosto a las 12 de la noche y que no permanecerá ni un segundo más en el cargo, reafirmando el carácter temporal de su mandato y rechazando cualquier especulación sobre una extensión arbitraria del mismo.

Las declaraciones de Petro surgen en un contexto de marcada expectativa y tensión social ante la inminente contienda electoral, donde se temen posibles brotes de violencia o alteraciones del orden público. Precisamente, la Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta dirigida a sus ciudadanos en la que advierte sobre la likelihood de manifestaciones, episodios de violencia y posibles afectaciones a la movilidad durante los días previos y posteriores a la jornada electoral.

La recomendación oficial es planificar con antelación los desplazamientos, prever retrasos en el transporte y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades locales y de seguridad durante este fin de semana. Esta alerta internacional refleja la percepción de riesgo que rodea al proceso y ha sido interpretada por el gobierno colombiano como un nuevo factor de possible injerencia, alimentando el discurso presidencial sobre la need de proteger la autonomía decisoria del país





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