Presidente Petro desmiente vínculo de drogas y lavado de activos con lista Clinton de Estados Unidos y se refiere al uso de la violencia en Gaza

El presidente colombiano, Gustavo Petro, negó haber sido incluido en la lista Clinton por vínculos con el narcotráfico o la corrupción y aseguró que sus sanciones en contra del Gobierno y miembros de su entorno saldrían de sus posturas políticas y discursos sobre diversidad y equidad.

El presidente, Gustavo Petro , afirmó que su inclusión en la lista OFAC de Estados Unidos no estaría relacionada con narcotráfico o lavado de activos, sino con sus posiciones políticas y sus discursos sobre diversidad cultural y equidad en escenarios internacionales.

Durante una intervención pública, se refirió a su inclusión en la llamada lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos y aseguró que la decisión no estaría vinculada a investigaciones por narcotráfico o lavado de activos, sino con sus críticas a sectores conservadores internacionales y su defensa de la diversidad cultural, la equidad social y la lucha por la equidad humana





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