Presidente Petro firma la salida del general Erick Rodríguez tras polémicas declaraciones sobre presiones de disidencias de las Farc

El general Erick Rodríguez fue notificado de su retiro del servicio activo y se despidió mediante un mensaje interno. Sus declaraciones, basadas en inteligencia militar, alertaron sobre presiones armadas de disidencias de las Farc contra comunidades en zonas de Caquetá, Meta y Guaviare durante el calendario electoral, incluyendo impuestos forzados y amenazas para influir en elecciones.

El presidente Gustavo Petro firmó la orden de salida del general Erick Rodríguez de su cargo en las Fuerzas Militares , según informó Caracol Radio. El oficial fue notificado de su retiro del servicio activo y se despidió de los generales y almirantes mediante un mensaje interno, en medio de la polémica generada por sus declaraciones sobre presiones de disidencias de las Farc contra comunidades durante el calendario electoral.

En su mensaje, Rodríguez agradeció servir al país por más de 35 años y manifestó que volvería a escoger el camino de los soldados. Asumió su salida con aceptación y gratitud, y dirigió palabras de reconocimiento al comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, y al mando militar. Deseó éxitos en estos momentos convulsos y pidió que sigan victoriosos superando las dificultades del conflicto y recuperando territorios.

La salida del general se produce después de que él hablara sobre denuncias de carnetización, presión armada y constreñimiento contra población civil en zonas con presencia de grupos armados ilegales. Uno de los informes señala que la recolección de inteligencia militar evidencia que el GAO-r, facción alias Calarcá, impone la creación de fondos comunes a comunidades rurales del Caquetá para organizar y financiar mesas de votación autónomas.

El documento también registra presiones contra presidentes de Juntas de Acción Comunal, citaciones obligatorias, amenazas de multas, desplazamientos forzados y movilización de población civil. A estos hallazgos se suma la Alerta Temprana 013-25 de la Defensoría del Pueblo, que advirtió sobre riesgo inminente en Meta, Guaviare y Caquetá. El caso genera inquietud dentro de las Fuerzas Militares, ya que las declaraciones de Rodríguez estaban soportadas en inteligencia militar, alertas tempranas y reportes de organismos nacionales e internacionales





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