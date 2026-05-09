Presidente Petro presenta el 'Jaguar', un fusil colombiano producido por Indumil, y plantea una transición en la estrategia de defensa nacional

El presidente Gustavo Petro presentó este viernes el 'Jaguar', un fusil producido por la empresa estatal Indumil, en Soacha, localidad al sur de Bogotá. Este fusil se considera un motor de desarrollo potencial para el país y está integrado en una transición en la estrategia de defensa nacional.

El presidente Gustavo Petro presentó el ' Jaguar ', un fusil producido por la empresa estatal Indumil , el viernes en Soacha. Este fusil, según Petro, será un motor de desarrollo para el país y parte de una transición de la estrategia de defensa nacional .

El presidente ha informado que el Jaguar incorpora mejoras frente al sistema Galil ACE de origen israelí que actualmente se utiliza por la fuerza pública, entre ellas una reducción aproximada del 15 % en peso, mayor ergonomía, modularidad, facilidad de mantenimiento y adaptación operacional, así como mayor resistencia en condiciones extremas. El fusil colombiano cuenta con un 65 % de polímeros de alta resistencia, lo que permite disminuir el peso del arma y mejorar la movilidad y resistencia a la corrosión.

El nombre Jaguar fue escogido tras una convocatoria nacional y representa fuerza, precisión, adaptación y conexión con el territorio y la naturaleza americana, además de ser un símbolo ancestral de varios pueblos indígenas del continente. Petró se hace llamar a sí mismo Jaguar por lo que significa ese felino. Ha comenzado una transformación en la estrategia de defensa nacional, incluyendo la diversificación de los proveedores de armamento militar.

Y en su aparente refencia a la crispación con Estados Unidos y los vínculos en el conflicto en Gaza, Petro ha planteado que esa transición tendrá dos fases: una primera fase de compras a distintos países y una segunda de fortalecimiento de la producción nacional para que Colombia sea la dueña de sus propias armas





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