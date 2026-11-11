Presidente y defensa rechazan atentado contra RCN en Cali

El presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Defensa, Jorge Mora, condenan con fuerza el ataque con granada a la sede de RCN en Cali, anunciando operaciones para capturar a los responsables y proteger a la prensa.

El presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Defensa, general Jorge Mora, denunciaron el atentado con granada contra la sede de RCN en Cali, el 11 de noviembre, y pusieron en marcha una estrategia de investigación y protección de los medios de comunicación.

Rechazo y respuesta inmediata

El ataque se produjo a las 3:50 a. m. frente a la carrera 8 con calle 30, en el barrio Industrial Los Mangos, donde una motocicleta lanzó una granada que cayó en el exterior de la instalación. El artefacto provocó daños materiales, pero no hubo heridos entre el personal de la red y el público.

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En su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella publicó un mensaje contundente: "RECHAZO TOTAL AL ATENTADO CONTRA RCN EN CALI! He ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este acto criminal".

El mandatario también guardó una nota de solidaridad con periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios, advirtiendo que su Gobierno denega el uso de la violencia para silenciar a la prensa.

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Compromisos de la Fuerza Pública y la defensa

El general Jorge Mora reiteró el rechazo al ataque y aseguró que la Fuerza Pública intensificará las acciones operacionales e de inteligencia para determinar quiénes están detrás del hecho. El ministro de Defensa manifestó que "no habrá tregua contra quienes amenacen la libertad de prensa y la seguridad de los colombianos".

Ambos líderes confirmaron la coordinación de efectivos de la Policía Nacional, las bandas de inteligencia y los cuerpos de operación de la administración para el rápido rastreo de los culpables.

Impacto en la prensa y próximos pasos

La seguridad de los periodistas en la región queda bajo el escudo de las nuevas medidas: despliegue de patrullas, sobrevigilancia del edificio y posibles protecciones para colaboradores de la sede de RCN.

En cuanto al proceso legal, el presidente y el ministro indicaron la apertura de una investigación interna con la colaboración de las autoridades judiciales. Se prevé la interrogación de testigos y el análisis forense del artefacto para identificar los componentes y la fuente de la explosión.

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El próximo objetivo será el localizador de los sospechosos y la captura inmediata de los responsables, con la declaración de la administración de que la violencia contra la prensa no será tolerada y que la defensa de la democracia exige un castigo ejemplar.