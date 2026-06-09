Los presidentes de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia hicieron un llamado a respetar la institucionalidad, la independencia judicial y a evitar mensajes que puedan profundizar la confrontación entre los colombianos. También, María Paz Chamorro Mora representará a Colombia en el Miss Teen of the Universe 2026 tras obtener la corona nacional.

Presidentes de las altas cortes piden que el próximo Gobierno blinde la rama judicial y garantice la independencia de poderes. También, María Paz Chamorro Mora representará a Colombia en el Miss Teen of the Universe 2026 tras obtener la corona nacional .

Los presidentes de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia hicieron un llamado a respetar la institucionalidad, la independencia judicial y a evitar mensajes que puedan profundizar la confrontación entre los colombianos. De La Espriella exige a las instituciones frenar la intervención indebida en política del presidente Gustavo Petro. La magistrada Paola Meneses señaló que el primer compromiso que debe existir por parte del Ejecutivo es el de respetar y acatar las decisiones judiciales.

Lenis recordó que el presidente de la República tiene un papel central en la vida nacional y que, por esa razón, debe actuar con responsabilidad e imparcialidad. Las declaraciones de los presidentes de las altas cortes se producen en un momento de alta tensión política y reflejan la preocupación de estas corporaciones por preservar la institucionalidad, la independencia de la justicia y la convivencia democrática durante el proceso electoral





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