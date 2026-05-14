Presidential Campaign Intensifies Ahead of Election, Valencia, Cepeda, De la Espriella, Fajardo Spew Speeches

The presidential campaign is heating up as the election date approaches. The candidates are making their final pitches in various cities across the country, aiming to sway voters towards their side. The upcoming Thursday 14th of May is crucial for the strengthening of regional structures, given the tight competition for the second round.

Siga el minuto a minuto de la contienda presidencial. Valencia , Cepeda , De la Espriella y Fajardo intensifican sus discursos en la recta final. A tan solo 17 días para las elecciones presidenciales, los candidatos siguen desarrollando su agenda en diferentes ciudades del país con el propósito de convencer a la ciudadanía de que voten por ellos este 31 de mayo.

La jornada de este jueves 14 de mayo resulta crucial para el fortalecimiento de las estructuras regionales, en un contexto donde los sondeos de opinión sugieren una competencia estrecha por el paso a la segunda vuelta. Nuevamente se generó una polémica por la ausencia de la candidata presidencial Paloma Valencia en la sesión a plenaria de ayer en la que la Cámara Alta discutió el proyecto de Jurisdicción Agraria y Rural, sobre la cual los parlamentarios.

El candidato Iván Cepeda dijo al respecto: "A ella que le gustan los debates, pero no viene, hay una labor esencial en el Congreso y es discutir un tema que es estratégico para nuestro país y es la necesidad que haya una Jurisdicción Agraria". Cepeda explicó que buena parte de la violencia se ha originado por el despojo de tierras.

Previo a su intervención en un evento que se realizó en plaza pública, las autoridades revelaron que una persona fue detenida cuando portaba un arma de fuego y se encontraba cerca al lugar donde se realizaría la presentación de Abelardo de la Espriella en Envigado. Como parte de la información se estima que fue el equipo de seguridad del cual quedó plenamente establecido que no pertenece a la seguridad ni del municipio, ni del dirigente político.

Por su parte, De la Espriella no hizo referencia al asunto y su discurso lo dedicó a hablar de otros asuntos haciendo referencia a la"extrema coherencia" mientras se dan las investigaciones. La candidata presidencial Paloma Valencia advierte que, desde la presidencia, G ustavo Petro ha participado en política de manera ilegal y busca impulsar la candidatura de Iván Cepeda.

"He escuchado a la doctora Claudia López sobre su declaración y yo estoy absolutamente de acuerdo. El presidente habla de fraude, no es verdad, la Registraduría está haciendo las cosas bien. Lo que sí está pasando es que este país no tiene garantías. Los violentos están constriñendo a los colombianos para que voten por Iván Cepeda".

Valencia hizo un llamado a las entidades de control para que atiendan las denuncias sobre la supuesta participación en política del presidente Gustavo Petro y de su gobierno





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