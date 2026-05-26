Transparencia por Colombia released a report on the presidential election campaign reports in Colombia. The report states that 12 out of 14 campaigns have already submitted their reports to the National Electoral Council. The main source of income for these campaigns is financial credits, which account for 93.9% of the total income and amount to $77.5 billion. The campaign with the highest income is Abelardo de la Espriella, followed by Paloma Valencia and Iván Cepeda. The campaign with the highest expenses is Abelardo de la Espriella, followed by Paloma Valencia and Iván Cepeda. The main expense is propaganda, which accounts for 74.1% of the total expenses, amounting to $44.8 billion. The second largest expense is administration, which accounts for 15.7% of the total expenses, amounting to $9.5 billion. The campaign of Iván Cepeda has reported income of $15 billion and expenses of over $8 billion. The campaign of Paloma Valencia reported approximately $30 billion in income and expenses of around $12 billion. Abelardo de la Espriella reported income of $32 billion and expenses of around $18 billion. Sergio Fajardo reported income of approximately $1.8 billion and expenses of $1.7 billion. Miguel Uribe, Santiago Botero, Gustavo Matamoros, Clara López and Luis Gilberto Murillo have not yet reported financial movements.

El próximo 31 de mayo Colombia irá a las urnas para elegir al nuevo presidente de la República. En medio de esta fase final, las campañas presidenciales ya entregaron los reportes de gastos al Consejo Nacional Electoral.

La organización Transparencia por Colombia sostuvo que 12 de las 14 campañas han registrado ingresos y/o gastos en el aplicativo Cuentas Claras: Paloma Valencia, Abelardo De La Espriella, Sergio Fajardo, Roy Barreras, Claudia López, Sondra Macollins Garvin, Iván Cepeda entre otros. La entidad afirmó que los pasados 22 y 23 de mayo, las campañas de Gustavo Matamoros y Santiago Botero realizaron sus primeros reportes en Cuentas Claras.

Es importante mencionar que, aunque Clara López renunció a su aspiración, aun así, debe reportar los ingresos y gastos incurridos. El total de ingresos reportados a la fecha por las 12 campañas asciende a $82.500.969.215. El total de gastos reportados por las 12 campañas a hoy suma $60.545.518.750. Posteriormente, el informe de Transparencia por Colombia revela que la principal fuente de ingresos corresponde a créditos del sector financiero.

Este gasto concentra el 93,9 % del total de ingresos y equivale a $77.500.000.000. A la fecha, la campaña que más ingresos reporta es la de Abelardo de la Espriella ($32.000.000.000), seguida por Paloma Valencia ($30.000.000.000) e Iván Cepeda ($15.000.000.000). Para estas tres campañas la fuente de sus ingresos corresponde a créditos con entidades bancarias. Las campañas que más gastos reportan son las de: Abelardo de la Espriella ($26.087.494.198), seguida por Paloma Valencia ($17.775.569.774) e Iván Cepeda ($12.507.602.375).

Además, agrega que el principal gasto corresponde a propaganda electoral, representando el 74,1 %, por un total de $44.810.852.346. El segundo mayor gasto corresponde a gastos de administración representando el 15,7 % con un monto que asciende a $9.490.587.591. A la fecha solo se reportan $1.702.419.957 como gastos de actos públicos.

La campaña de Iván Cepeda registra ingresos por $15 mil millones y gastos superiores a $8 mil millones; la campaña de la candidata Paloma Valencia reportó aproximadamente $30 mil millones en ingreso y gastos por unos $12 mil millones. Abelardo de la Espriella advirtió ingresos por $32 mil millones y gastos cercanos a unos $18 mil millones.

A su turno, el exgobernador Sergio Fajardo indicó que tuvo ingresos aproximados a los $1.800 millones y los gastos de su campaña los registró en unos $1.700 millones. Mientras que Miguel Uribe, Santiago Botero, Gustavo Matamoros, Clara López y Luis Gilberto Murillo aún no reportan movimientos financieros





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