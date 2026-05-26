Presidential Election in Colombia: Expectations and Candidates

The upcoming presidential election in Colombia on May 31, 2022, will see over 40 million citizens exercise their right to choose the next president. Eleven candidates are vying for the position, with expectations of a close race and a potential first-round victory, which is rare in the country. The article highlights the key candidates and the electoral system in Colombia.
A pocos días de que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial en Colombia , hay expectativa en caso de una eventual victoria en primera vuelta.
Este domingo 31 de mayo, más de 40 millones de colombianos tendrán la posibilidad de elegir al próximo presidente de Colombia que tomará el poder desde el 7 de agosto. Se suman a los 1.414.661 de colombianos habilitados para votar en el exterior que desde el lunes pueden hacerlo en los consulados.
Hay 11 candidatos en la carrera por llegar a la Casa de Nariño, pero hay expectativa con relación a una eventual victoria en primera vuelta, un escenario poco común en el país. El candidato Iván Cepeda se ha acercado en algunas encuestas al umbral necesario para lograrlo, pero también hay fervor popular alrededor de nombres como Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia.
Es importante señalar que desde la Constitución Política de 1991, para que un presidente sea elegido en primera vuelta tendrá que superar el 50% +1 de los votos, por lo que en caso de no superar este número, tendrá que medirse en segunda vuelta ante el segundo candidato más votado. En la historia de Colombia desde que se instaló este sistema electoral, solo hay un candidato que logró imponerse en primera vuelta y lo hizo en dos oportunidades.
Se trata de Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia entre 2002 y 2010. En su primer periodo superó con el 53.04% de los votos a Horacio Serpa. Cuatro años más tarde rompió el récord con la votación más alta registrada en la historia con el 62.35% del total de los votos, dejando en el camino a Carlos Gaviria. 1998: Andrés Pastrana derrotó en segunda vuelta a Horacio Serpa. 2014: Juan Manuel Santos fue reelecto frente a Óscar Iván Zuluaga.
Colombian Presidential Candidates Close Campaigns with Mass RalliesThe three main candidates for the Colombian presidency, Paloma, De La Espriella, and Cepeda, held mass rallies on Sunday to convince undecided voters to support them in the upcoming presidential election on May 31.
Colombian Presidential Candidates Close Campaigns, Focus on Unity and Political Strength Ahead of ElectionThe Colombian presidential candidates have concluded their campaigns, with three of the top contenders - Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, and Iván Cepeda - holding large public events to showcase their political ideologies and appeal to voters. The campaign has been marked by polarization, with candidates reinforcing their ideological bases and appealing to their most loyal supporters. However, there will be no public debates between the main candidates, as the campaign has come to an end with a flurry of speeches and rallies.
Presidential Election Campaign Reports in ColombiaTransparencia por Colombia released a report on the presidential election campaign reports in Colombia. The report states that 12 out of 14 campaigns have already submitted their reports to the National Electoral Council. The main source of income for these campaigns is financial credits, which account for 93.9% of the total income and amount to $77.5 billion. The campaign with the highest income is Abelardo de la Espriella, followed by Paloma Valencia and Iván Cepeda. The campaign with the highest expenses is Abelardo de la Espriella, followed by Paloma Valencia and Iván Cepeda. The main expense is propaganda, which accounts for 74.1% of the total expenses, amounting to $44.8 billion. The second largest expense is administration, which accounts for 15.7% of the total expenses, amounting to $9.5 billion. The campaign of Iván Cepeda has reported income of $15 billion and expenses of over $8 billion. The campaign of Paloma Valencia reported approximately $30 billion in income and expenses of around $12 billion. Abelardo de la Espriella reported income of $32 billion and expenses of around $18 billion. Sergio Fajardo reported income of approximately $1.8 billion and expenses of $1.7 billion. Miguel Uribe, Santiago Botero, Gustavo Matamoros, Clara López and Luis Gilberto Murillo have not yet reported financial movements.
