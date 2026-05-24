Presos de Barinas se alzan contra supuestos disparos y malos tratos en el Internado Judicial

El Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia que internos de Injuba tomaron la cárcel en protesta por la prohibición de visitas y presuntos disparos del nuevo director, mientras la Guardia Nacional empleó bombas lacrimógenas, dejando heridos y generando una profunda crisis humanitaria.

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones ( OVP ) lanzó este domingo una nueva denuncia que pone de relieve una profunda crisis humanitaria dentro del Internado Judicial de Barinas (Injuba), situado en la zona occidental del país.

Según el informe de la organización, los internos comunes se adueñaron de las instalaciones de la cárcel como forma de protesta contra los supuestos malos tratos perpetrados por funcionarios del penal. La protesta habría iniciado de manera pacífica, pero la situación se tornó violenta cuando el personal de custodia, bajo la dirección del recién nombrado director Elvis Macuare Guerrero, habría abierto fuego contra los reclusos.

El OVP afirma que varios internos resultaron heridos, entre ellos un preso cuya herida en el brazo quedó visible en los videos publicados por la ONG. En las imágenes también se pueden observar a los internos con capuchas, lo que sugiere un intento de anonimato y protección frente a represalias.

El observatorio mantuvo durante varios días su reclamo en contra de la prohibición de visitas familiares a la cárcel, una medida que, según el propio OVP, vulnera derechos fundamentales de los internos y sus allegados. En el material audiovisual difundido, se escucha a una voz que denuncia la gestión del director, asegurando que "no está permitiendo la visita" y calificando sus decisiones como "malas".

En medio del conflicto, la Guardia Nacional intervino ingresando al recinto penitenciario y desplegó bombas lacrimógenas, cuyo efecto se extendió también al anexo femenino, donde mujeres que acompañan a los reclusos resultaron afectadas y fueron asistidas por los propios internos que participaban en la protesta. Familias de los presos, madres, padres y cónyuges, se congregaron en los alrededores del penal, desesperados por la falta de información oficial; sólo escuchaban detonaciones y el humo que ascendía de las torres de vigilancia, generando una atmósfera de incertidumbre y temor.

Ante esta escalada de violencia, los internos exigen la destitución inmediata de Elvis Macuare Guerrero, argumentando que su gestión ha sido responsable de la escalada del conflicto y del deterioro de las condiciones de detención. La situación se inserta en un contexto de creciente tensión en el sistema penitenciario venezolano, como lo evidencia el motín registrado el pasado 21 de abril en la cárcel de Yare, en el estado Miranda, que dejó cinco fallecidos y que la Fiscalía ya está investigando.

Los hechos de Barinas ponen sobre la mesa la necesidad de revisar los protocolos de seguridad, garantizar el acceso a la visita familiar y asegurar la rendición de cuentas de los funcionarios penitenciarios, en un intento por prevenir nuevas tragedias y restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones carcelarias





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