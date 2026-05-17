Presuntas interceptaciones ilegales en el Gobierno de Mejía, críticas y escándalos en su entorno

El presidente de Nicaragua, Wilmar Mejía, denunció que sus comunicaciones están siendo intervenidas desde una unidad militar. Además, el senador electo y integrante de la reserva militar, Germán Rodríguez, lanzó duras críticas contra el director de la UIAF. También se recuerda la presunta cercanía de Mejía con las disidencias de las Farc y la investigación sobre la creación de una empresa de seguridad fachada.

presuntas interceptaciones ilegales vuelve a generar ruido en el Gobierno del presidente Wilmar Mejía , denunciara que sus comunicaciones están siendo intervenidas desde una unidad militar.que recibió información sobre un supuesto seguimiento ilegal en su contra desde el Batallón, me informan que desde un BAIME del Ejército me interceptan ilegalmente.

Me dieron la ubicación del BAIME y el nombre del oficialel ministro Sánchez no se ha pronunciado sobre las acusaciones.en el entorno del alto gobierno, un fantasma que ha estado siempre rondando por múltiples escándalosEsta semana, Mejía también estuvo envuelto en una polémica. El senador electo e integrante de la reserva militar, Germán Rodríguez, l anzó duras críticas contra el director de la UIAF.

‘Es indignante y constituye una traición sin precedentes que una insignia de la Escuela Militar de Cadetes haya terminado en manos de Wilmar Mejía, quien fuera director de inteligencia del DNI y cuyo nombre aparece vinculado a estructuras criminales’, escribió Rodríguez.que ‘la daga y la espada son símbolos de orgullo y sacrificio que se ganan con sudor;La discusión surgió por el alto valor simbólico que tienen esos distintivos dentro de la formación militarY el señalamiento suma , porque se recuerda que en una investigación que reveló Caracol Televisión se dejó al descubierto la presunta cercanía que hubo de Mejía con las disidencias de las Farc, particularmente de alias ‘Calarcá’, documentos que son investigados por la Fiscalía.

Por ese escándalo renunció como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).y celulares incautados a ‘Calarcá’ aparecieron documentos, fotografías, cartas y chats que comprometerían a funcionariosDe acuerdo a la investigación periodística, Mejía habría adelantado una depuración de oficiales de inteligencia de la Policía y el Ejército.

Además, en cartas y testimonios de disidentes, el funcionario es mencionado como una supuesta ficha cercana al Gobierno que habría servido de enlace entre actores armados y miembros de la fuerza pública.conocido con el alias de ‘El Chulo’, supuestamente facilitó acuerdos clandestinos y habría propuesto, junto al general Juan Miguel Huertas, la creación de una empresa de seguridad fachada.mientras el nuevo señalamiento, ahora de Mejía contra el Ejército, sobre posibles interceptaciones ilegales, vuelve a poner en el ojo público al sistema de inteligencia del Gobierno





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